Звезда "Интернов" Кристина Асмус удивила своих фанатов откровениями в соцсетях
Новую публикацию она опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
Так, популярная российская актриса решила завести со своими поклонниками серьезный разговор.
Кристина Асмус с ярким макияжем, держа в зубах надпись "Совершенная", решила поинтересоваться у своих подписчиков, какие у них недостатки.
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Фанаты с удовольствием поддержали инициативу Кристины Асмус и стали заваливать ее публикацию откровенными комментариями, в которых раскрывали свои изъяны.
"Ну тут не поспоришь", "Ответили прям как на собеседовании", "Красатуля", "Люблю спать", " Проходила тест на досуге по недостаткам. Выяснилось, что я слишком умная. Не знала, что нынче это считается недостатком", "Люблю плохих девчонок.. И вы мне нравитесь", "Правильно , надо повышать самооценку", "Кристиночка, как мне хочется тебя поцеловать. Правда так хочется поцеловаться с тобой", "Неуверенность", "Кристиночка, ты милая, симпатичная, солнечная, озорная девушка", - поддержали поклонники разговор со звездой.
Ранее мы писали, что Асмус опубликовала серию снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как проходили съемки фильма "Булки" с ее участием.
На одних кадрах героиня Асмус предстала в свадебном платье родом из 90-х и с зареванным видом. Девушка хлестала вино прям из бутылки, изображая некую трагедию, произошедшую у нее в жизни.
Напомним, зареванная Кристина Асмус в свадебном платье сорвалась, напившись прям из горла.
Как сообщала Politeka, прогулки пьяной и матерящейся Кристины Асмус в трусах по улице получили продолжение.
Также Politeka писала, что скучающую на лавке Асмус подкололи из-за бывшего мужа Харламова.