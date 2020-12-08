Звезда "Интернов" Кристина Асмус удивила своих фанатов откровениями в соцсетях

Новую публикацию она опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, популярная российская актриса решила завести со своими поклонниками серьезный разговор.

Кристина Асмус с ярким макияжем, держа в зубах надпись "Совершенная", решила поинтересоваться у своих подписчиков, какие у них недостатки.

Фанаты с удовольствием поддержали инициативу Кристины Асмус и стали заваливать ее публикацию откровенными комментариями, в которых раскрывали свои изъяны.

"Ну тут не поспоришь", "Ответили прям как на собеседовании", "Красатуля", "Люблю спать", " Проходила тест на досуге по недостаткам. Выяснилось, что я слишком умная. Не знала, что нынче это считается недостатком", "Люблю плохих девчонок.. И вы мне нравитесь", "Правильно , надо повышать самооценку", "Кристиночка, как мне хочется тебя поцеловать. Правда так хочется поцеловаться с тобой", "Неуверенность", "Кристиночка, ты милая, симпатичная, солнечная, озорная девушка", - поддержали поклонники разговор со звездой.

Ранее мы писали, что Асмус опубликовала серию снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как проходили съемки фильма "Булки" с ее участием.

На одних кадрах героиня Асмус предстала в свадебном платье родом из 90-х и с зареванным видом. Девушка хлестала вино прям из бутылки, изображая некую трагедию, произошедшую у нее в жизни.

Напомним, зареванная Кристина Асмус в свадебном платье сорвалась, напившись прям из горла.

Как сообщала Politeka, прогулки пьяной и матерящейся Кристины Асмус в трусах по улице получили продолжение.

Также Politeka писала, что скучающую на лавке Асмус подкололи из-за бывшего мужа Харламова.