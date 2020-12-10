Многие родители готовы для своих детей на все и иногда переусердствуют в баловстве

Давайте познакомимся со звездами, которые слишком балуют своих чад, пишет Politeka.net.

Дети бизнесвумен Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста растут в роскоши. Звезды не экономят на дизайнерских вещах для своих чад. В частности, для старшей дочери, Норт, шьет одежду дизайнер Стелла Маккартни. Кроме того, дорогие игрушки и развлечения являются неотъемлемой частью жизни ребятишек.

Дети актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта были избалованы не только вниманием, но и вещами, когда родители были вместе. Пара не рассказывала о личной жизни, но журналистам удалось узнать кое-что. В частности, на семилетие дочери Захарии Джоли и Питт устроили вечеринку на тему королевского бала на 20 тысяч долларов. Кроме того, дети знаменитостей часто устраивали шопинги, посещали парки аттракционов, путешествовали. После расставания супругов появились слухи, что актриса стала "затягивать" пояса своим чадам, и теперь они живут скромнее.

Близнецы певицы и актрисы Дженнифер Лопес и артиста Марка Энтони живут в богатстве. Новорожденным ребятишкам подарили погремушки, отделанные бриллиантами. Впрочем Джей Ло, которая всего в жизни добилась сама утверждает, что не хочет слишком баловать детей. Однако это не мешает звезде иногда взять целый пляж в аренду, чтобы дети могли там поиграть.

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон хотя и растят детей в дисциплине, все же иногда балуют их. Однажды семья отдыхала в роскошном отеле в Норфолке, где полдня провела в спа-салоне. Все отлично провели время в бассейне, бане и испробовали на себе другие водные развлечения.

Певица Мадонна никогда не экономила на гардеробе детей. В частности, старшая дочь знаменитости, Лурдес Чикконе Леон одевалась в самую брендовую одежду, а ее гардероб насчитывал вещей на 200 тысяч долларов. При этом же поп-икона пыталась воспитывать ребенка в строгости. Если Лурдес вдруг разбрасывала вещи, мама их попросту выкидывала – приучала к порядку.

Напомним, Ким Кардашьян обтянула сочную фигуру тонкой тканью, забыв надеть белье: наряд не скрыл ничего.

Как сообщала Politeka, соблазнительница Ким Кардашьян подчеркнула свои достоинства зеленой кожей: "Ого, какое декольте".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян бесстыже вывалила пышный бюст, позируя в раскрепощенной позе на диване.