Почти вся пенсия украинки уходит на оплату коммунальных услуг

60-летняя пенсионерка Ольга Котенко требует, чтобы местные власти в Сумах дали ей разрешение на установку индивидуального счетчика на отопление либо же полностью отрезали ей батареи. До тех пор пенсионерка, страдающая сахарным диабетом, объявила голодовку.

Ведь ее пенсии не хватает оплатить платежку за трехкомнатную квартиру. Об этом пишет издание КП в Украине.

Всю свою жизнь она проработала на железной дороге и на старости сумела заработать неплохую пенсию - около 4100 гривен. Этих денег ей едва хватает, чтобы оплатить коммуналку. В зимнее время ей только за отопление приходят платежки от 3200 до 3500 гривен. Так жить действительно невозможно, ведь такие суммы и для работающех украинцев не совсем подьемны.

Живет женщина по улице Привокзальной, в седьмом доме. Отопить дом, которому более ста лет, непросто - уходит много газа. Соседи Ольги на недостаток тепла не жалуются, а вот женщина годами мерзла.

"В течение 20 лет обращаюсь в ЖЭК из-за того, что нет тепла в квартире, но он игнорирует. Бывало такое, что температура в квартире была 10-12 градусов. Я уже не плачу год за отопление, чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки. За год собралось 14 тысяч гривен долга", - говорит Ольга Котенко.

Субсидия пенсионерке не положена, ведь ее старший сын хоть и живет отдельно, но прописан с матерью. С ней же живет и младший 20-летний. Либо если хочет выписывать субсидию, то должна выписать сыновей.

Потому теперь Ольга требует установить ей индивидуальные счетчики тепла либо вообще отрезать свою квартиру от центрального отопления. Но из-за технической конструкции сетей сделать это невозможно.

Напомним, зарплаты стремительно идут вверх, названы регионы с самыми высокими выплатами.

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