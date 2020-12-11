Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, которая недавно завершила свою спортивную карьеру, решила сняться в смелой фотосессии для мужского журнала Playboy

Из спорта девушка решила уйти в мае 2019 года, объявив о своем решении публично и рассказав о прожитом опыте в социальной сети Инстаграм, пишет CNN . Отметим, что Коукалова является обладательницей «Большого хрустального глобуса» (главный трофей в биатлоне) в сезоне-2015/2016. Также она может похвастаться двумя серебряными медалями, полученными в 2014 году Сочи, а также победы на ЧМ 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринтерской гонке.

Moderátorka a bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová nafotila sexy fotky pro Playboy a charitativní kalendář. Neodhalila se jen tak. Výtěžek z prodeje kalendářů půjde do Fondu Gábi.https://t.co/GVfFw8dssu — iDNES.cz (@iDNEScz) December 10, 2020

Предложение сняться в новой и довольно раскованной фотосессии девушка получила неожиданно и была очень удивлена.

«Фотографии не только понравятся читателям, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, у меня есть личный опыт борьбы с этим. Мы бы хотели собрать четверть миллиона крон для моего фонда», - отметила в интервью спортсменка.

Она рассказала, что чувствует себя увереннее, когда считает себя красивой и этого же желает другим женщинам. Габрэлла в интервью подчеркнула, что ей в принципе нравится красивая одежда, но еще большая красота скрывается под ней на самом деле. Также она считает, что очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя, чтобы не комплексовать и не вводить диетами себя в самый настоящий стресс

Также ранее звестная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала "самый сок" на тренировке на природе и восхитила фигурой.

Первого февраля этого года на втором этапе «World Athletics Indoor Tour» Марина Бех-Романчук показала лучший результат сезона в мире в прыжках в длину в помещении, установив при этом личный рекорд, — 6,92 м. Марина Бех-Романчук стала победительницей сезона World Athletics Indoor Tour в прыжках в длину и получила wild card на зимний чемпионат мира-2021.

На своей странице известная украинская легкоатлетка, чемпионка и просто красотка Марина Бех-Романчук показала, как проходят ее тренировки на природе. Девушка строила прыжки, демонстрируя результат упорных занятий.

Напомним, фигуристая Бех-Романчук выставила напоказ свои "булочки" и похвасталась результатом

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