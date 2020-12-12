Оплата коммуналки в Ощадбанке обернулась навязыванием платных услуг

На действия банка пожаловалась одна из клиенток.

Женщина пришла в одно из отделений Ощадбанка, чтобы оплатить коммунальные услуги и питание в детском саду.

Она планировала расплатиться наличкой, но услышала отказ от сотрудницы банка, поскольку эти услуги доступны якобы только для клиентов Ощадбанка.

"Предложила мне оформить карту банка или заплатить дополнительную комиссию в размере 30гр. Сказала что с первого декабря новые правила. Я конечно заплатила эти 30 гривен", - продолжила девушка.

И уже после того, как она пришла домой, девушка поняла, что ее обманули и вынудили купить страховку.

"И только дома посмотрев квитанцию, открыв интернет я поняла что мне оформили или впарили без моего согласия страховку метлайф.Мне теперь искать другой банк? Потому что эти новые правила меня не устраивают. Спасибо", - недоумевает женщина из-за действий сотрудников банка.

"Добрый день! Просим извинения за сложившуюся ситуацию. Обязательно проверим качество работы сотрудников, благодарим за обратную связь. С уважением, команда Ощадбанка", - отреагировал на жалобу в комментариях сотрудник госбанка.

Другой же пользователь на портале Минфин заявил, что в этой ситуации якобы виновата сама женщина, которая заранее не изучила все тарифы и услуги в Ощадбанке.

"Вы сами виноваты! Вникайте в услуги и тарифы. Уже все платят через другие банки в онлайн не ходя в банк вообще!", - ответил пользователь.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

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