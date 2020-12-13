В Минздраве Украины расширили перечень лиц, подлежащих тестированию на COVID-19
Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
При этом он уточнил, что если раньше тестировали только больных с явной симптоматикой коронавируса, то сейчас будут тестировать и проверять – и тех, кто имеет признаки гриппа и ОРВИ.
"Во-первых, все без исключения люди, у которых есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, не только COVID-19. Во-вторых, мы изменим логистику, то есть маршрут пациента – не только мобильные бригады, в том числе сделаем и посещение пункта забора биоматериала, чтобы люди могли сдавать", – отметил он.
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Глава Минздрава добавил, что уже со вторника, 15 декабря, соответствующие изменения должны утвердить официально и они вступят в силу.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 9176 человек. В результате общее количество заражений на утро воскресенья, 13 декабря, достигло уже 894 215.
Вирус унес жизни 15 154 украинцев (+156), при этом 501 564 (+7563) победили его. За минувшие сутки COVID-19 заболели еще 494 ребенка и 313 медработников, а в больницы с таким диагнозом попали 2969 человек.
Напомним, в Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной.
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