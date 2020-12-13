Минздрав предупредил украинцев о вспышке еще одной опасной болезни, пока бушует китайский вирус
Как сообщает Politeka.net, в феврале может достигнуть пика заболеваемость гриппом, который нередко приводит к серьезным осложнениям, включая пневмонию. Об этом министр Максим Степанов сообщил, выступая на телеканале "Украина 24".
"В феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами", - подчеркнул глава Минздрава. - "Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмония".
Максим Степанов рассказал, что людей с гриппом будут размещать в тех же больницах, что и больных с китайским вирусом, поэтому к концу зимы необходимо максимально снизить уровень заболеваемости. Если же нагрузка на медицинскую систему окажется слишком высокой, Кабмину придется вводить новое ужесточение карантин.
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Ранее министр здравоохранения объяснил, что жесткие ограничения, которые запланированы в январе, нельзя называть локдауном. По его словам, в Украине не будут вводить тотальных запретов, как некоторые страны Европы. По словам Максима Степанова, в случае отказа от жесткого карантина в январе, его все равно придется вводить через месяц из-за неминуемого увеличения числа заболевших.
Ранее правительство решило ввести полный локдаун в Украине с 8 по 25 января и не портить украинцам новогодние праздники. Согласно постановлению, транспорт будет работать с ограничениями "оранжевой" зоны санитарно-эпидемической опасности, а вот непродовольственные магазины, спортзалы и заведения общественного питания закроют.
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