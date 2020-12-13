Минздрав предупредил украинцев о вспышке еще одной опасной болезни, пока бушует китайский вирус

Как сообщает Politeka.net, в феврале может достигнуть пика заболеваемость гриппом, который нередко приводит к серьезным осложнениям, включая пневмонию. Об этом министр Максим Степанов сообщил, выступая на телеканале "Украина 24".

"В феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами", - подчеркнул глава Минздрава. - "Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмония".

Максим Степанов рассказал, что людей с гриппом будут размещать в тех же больницах, что и больных с китайским вирусом, поэтому к концу зимы необходимо максимально снизить уровень заболеваемости. Если же нагрузка на медицинскую систему окажется слишком высокой, Кабмину придется вводить новое ужесточение карантин.

Ранее министр здравоохранения объяснил, что жесткие ограничения, которые запланированы в январе, нельзя называть локдауном. По его словам, в Украине не будут вводить тотальных запретов, как некоторые страны Европы. По словам Максима Степанова, в случае отказа от жесткого карантина в январе, его все равно придется вводить через месяц из-за неминуемого увеличения числа заболевших.

Ранее правительство решило ввести полный локдаун в Украине с 8 по 25 января и не портить украинцам новогодние праздники. Согласно постановлению, транспорт будет работать с ограничениями "оранжевой" зоны санитарно-эпидемической опасности, а вот непродовольственные магазины, спортзалы и заведения общественного питания закроют.

Напомним, в Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной: "С мая будет введен...".

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