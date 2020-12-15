Инфекционист Ольга Голубовская призвала депутатов пересмотреть бюджет на 2021 год
Как передает Politeka.net, пост с такой просьбой профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца опубликовала на своей страничке в Facebook.
"В два раза снижен бюджет на интернатуру... ну, прямо, как в анекдоте - а вы деньги с них за вход брать пробовали? Это что, такая современная тактика выдавливания специалистов из страны? Весьма успешная, смею заметить, 80% выпускников себя здесь не видят, или не видят себя в клинической медицине. Кто вас лечить-то будет, бессмертные вы наши?", - возмущается врач.
Голубовская подчеркнула, что сейчас врачи получают зарплату, ниже которой только минимальная пенсия.
"Неужели врачебная специальность - самый ненужный вам атрибут существования страны? Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми. Иначе будет беда", - подытожила инфекционист.
Отметим, что с начала пандемии в Украине "китайским" вирусом заразились 909 082 человека, из них 15 480 скончались от осложнений, которые вызвала инфекция, но 522 868 вылечились.
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