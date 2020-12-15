Инфекционист Ольга Голубовская призвала депутатов пересмотреть бюджет на 2021 год

Как передает Politeka.net, пост с такой просьбой профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Я хочу обратиться к тем народным депутатам, у которых ещё есть какая-то совесть. Не голосуйте этот бюджет, в котором медицина опять финансируется по остаточному принципу", - обратилась врач.

По ее словам, проект бюджета на 2021 год оставит докторов с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице.

"Вам не стыдно, народные избранники? Мне стыдно об этом даже писать. Этот бюджет не позволит изменить тарифы, которые не соответствуют реальным цифрам, выплат по ковидному пакету хватит только на первый квартал", - отметила Голубовская.