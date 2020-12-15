Инфекционист Ольга Голубовская призвала депутатов пересмотреть бюджет на 2021 год

Как передает Politeka.net, пост с такой просьбой профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Я хочу обратиться к тем народным депутатам, у которых ещё есть какая-то совесть. Не голосуйте этот бюджет, в котором медицина опять финансируется по остаточному принципу", - обратилась врач.
По ее словам, проект бюджета на 2021 год оставит докторов с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице.
"Вам не стыдно, народные избранники? Мне стыдно об этом даже писать. Этот бюджет не позволит изменить тарифы, которые не соответствуют реальным цифрам, выплат по ковидному пакету хватит только на первый квартал", - отметила Голубовская.

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Врач уверяет, что с таким бюджетом на медицину украинские врачи продолжат покидать страну в поисках лучшей зарплаты и условий.

"В два раза снижен бюджет на интернатуру... ну, прямо, как в анекдоте - а вы деньги с них за вход брать пробовали? Это что, такая современная тактика выдавливания специалистов из страны? Весьма успешная, смею заметить, 80% выпускников себя здесь не видят, или не видят себя в клинической медицине. Кто вас лечить-то будет, бессмертные вы наши?", - возмущается врач.

Голубовская подчеркнула, что сейчас врачи получают зарплату, ниже которой только минимальная пенсия.

"Неужели врачебная специальность - самый ненужный вам атрибут существования страны? Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми. Иначе будет беда", - подытожила инфекционист.



Отметим, что с начала пандемии в Украине "китайским" вирусом заразились 909 082 человека, из них 15 480 скончались от осложнений, которые вызвала инфекция, но 522 868 вылечились.

Напомним, локдаун в Украине: в Кабмине уже предупредили о жестких ограничениях с транспортом, что нужно знать

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