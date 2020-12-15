После локдауна цены на проезд в Киеве могут резко подскочить на треть

Как только закончится жесткий карантин, который продлится с 8 по 24 января, маршрутчики могут повысить стоимость проезда, пишет Politeka.net. Подробности "Украинским новостям" рассказал директор одной из транспортных компаний Владимир Назаренко.

Он утверждает, что перевозчики решили поднять тарифы уже давно, однако не хотят бить по кошелькам пассажиров перед Новым годом и другими зимними праздниками. До начала так называемого локдауна украинцам не стоит опасаться подорожания, однако после него компании готовы пойти на такие меры уже в первом квартале 2021 года.

"До 8 числа никто не будет поднимать никаких цен из-за того, что перевозчики понимают, что у людей сейчас денег нет", - подчеркнул Назаренко. - "Кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет выехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена. Стоимость может вырасти минимум до 12 гривен".

По прогнозу директора, вскоре после ослабления ограничений стоимость проезда в маршрутках по Киеву может подняться на треть (сейчас 8 гривен). Он подчеркнул, что с начала карантина пассажиропоток маршрутных такси снизился на 40%. Кроме того, сейчас стоит больной вопрос о введении электронного билета, ведь на оборудование нужно потратить много денег.

Ранее Кабмин утвердил постановление, согласно котором с 8 по 24 января в Украине ужесточаются карантинные ограничения. В правительстве разрешили общественному транспорту работать по правилам "оранжевой" зоны опасности.

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