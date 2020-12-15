Украинцев будут плавно готовить к введению накопительной пенсии
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что проект по накопительной пенсии должен быть долгосрочным.
На данный момент известно о законопроекте о накопительной пенсии, по которому работодатель платит вдвое больше работника. Пока документ не готов для вынесения в зал, поэтому вводить подобное в следующем году не планируется, пишет Сегодня.
Введут ли в действие закон в 2022 году или позже - это будет решать Кабинет министров и комитет ВР по вопросам соцполитики. По мнению политика, проект должен быть долгосрочным с постепенным переводом на накопительную систему.
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Гетманцев напомнил, что в документе говорится о введении новых пенсионных ставок по принципу:
- 1% платит сотрудник, 2% – работодатель;
- 2% платит сотрудник, 4% – работодатель и т.д.
Только указанный вопрос обсуждается до сих пор и решения нет.
Стоит отметить, что средства накопительных пенсий в частных фондах могут попасть в руки мошенников, поэтому украинцев интересует вопрос безопасности.
По словам Гетманцева, в Украине банковская система функционирует вполне стабильно. Сейчас в нашей стране разные форма собственности, происхождение капитала, однако при этом это абсолютно белая система.
Как сообщил глава указанного комитета ВР по вопросам финансов, в пенсионном фонде больше рисков, связанных со временем хранения средств, но при профессионально разработанных требованиях проблем с мошенничеством не должно быть.
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