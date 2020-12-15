У украинцев все должно быть по-новому

Украинцев будут плавно готовить к введению накопительной пенсии

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что проект по накопительной пенсии должен быть долгосрочным.

На данный момент известно о законопроекте о накопительной пенсии, по которому работодатель платит вдвое больше работника. Пока документ не готов для вынесения в зал, поэтому вводить подобное в следующем году не планируется, пишет Сегодня.

Введут ли в действие закон в 2022 году или позже - это будет решать Кабинет министров и комитет ВР по вопросам соцполитики. По мнению политика, проект должен быть долгосрочным с постепенным переводом на накопительную систему.

Гетманцев напомнил, что в документе говорится о введении новых пенсионных ставок по принципу:

1% платит сотрудник, 2% – работодатель;

2% платит сотрудник, 4% – работодатель и т.д.

Только указанный вопрос обсуждается до сих пор и решения нет.

Стоит отметить, что средства накопительных пенсий в частных фондах могут попасть в руки мошенников, поэтому украинцев интересует вопрос безопасности.

По словам Гетманцева, в Украине банковская система функционирует вполне стабильно. Сейчас в нашей стране разные форма собственности, происхождение капитала, однако при этом это абсолютно белая система.

Как сообщил глава указанного комитета ВР по вопросам финансов, в пенсионном фонде больше рисков, связанных со временем хранения средств, но при профессионально разработанных требованиях проблем с мошенничеством не должно быть.

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