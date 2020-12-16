Украинцам рассказали о риске повторного заражения коронавирусом
Многих интересует опаснее ли для жизни заразиться коронавирусом во второй раз и кто больше всех рискует повторно подхватить заразу. В Центре общественного здоровья Минздрава решили ответить на эти наболевшие вопросы.
Так, коронавирусом повторно рискуют заразиться те украинцы, которые переболели в первый раз в легкой форме. Дело в недостаточном количестве антител, которые выработались во время болезни, организм просто не справляется с вирусом. Ученые все чаще делают такие выводы, хотя этот вопрос еще не до конца изучен.
А после перенесенного коронавируса в организме вырабатываются антитела, специфические для данного вируса. Но их уровни разные: у тех, кто болел в тяжелой форме - их больше, а у тех, кто перенес в легкой, соответственно - меньше.
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Тем временем в Украине также происходят случаи повторного инфицирования. На сегодняшний день их процент невысок - 0,25% от начала пандемии, но до конца от повторного заражения не защищен никто.
Но в этом случае нельзя исключать, что повторно заболевшие заражались мутировавшим вирусом. Однако на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются между собой.
"Повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, выявлено в 2 161 человека. Из них 12% - 250 человек - медицинские работники", - рассказывают в Минздраве.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.
Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.