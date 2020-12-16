Клиент не может добиться зачисления денег на свой счет в Monobank
Соответствующая жалоба появилась на портале Минфин.
По его словам, он отправлял платеж с другого банка на счет в Монобанке и предоставил документы о происхождении средств.
Однако, Монобанк отказался принимать платеж и не отправляет его обратно.
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"Я им с самого начала предоставил документ со сроками, что мне необходимо оплатить договор покупки недвижимости и попросил ускорить возврат. Обращения в службу поддержки абсолютно бесполезные, сотрудники ни за что не отвечают, руководителей никаких нет, у них даже отдела по работе с претензиями нет", - возмущается мужчина.
Более того, ему приходится заново объяснять свою проблему сотрудникам горячей линии и он недоумевает, почему история общения с клиентами не сохраняется.
"Обещают перезвонить и не перезванивают, на письма не отвечают. Офиса куда приехать тоже нет, ЦО Универсала на Автозаводской говорит что они не видят платежи Монобанка и никак повлиять на них также не могут", - резюмировал он в своей жалобе.
"Позвольте, пожалуйста, детально все проверить. Написали вам в личном сообщении, для уточнения информации", - ответил на негативный отзыв представитель Monobank.
Другие пользователи в комментариях посоветовали клиенту обращаться с жалобами в НБУ и не пополнять карты Монобанка на сумму более 1000 гривен.
"В эту шарагу можно только на сильпо и макдак деньги ложить, не больше 1000. Иначе блокируют без всяких пояснений, а потом дико извиняются за предоставленные неудобства. Ты платишь деньгами, а они извиняются впустую, бесплатно", - написал один из других комментаторов.
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