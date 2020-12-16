Чиновников со штаба ВСУ подозревают в коррупции при перевозке тел погибших на Донбассе

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Министерства обороны Украины.

Напомним, ранее журналистка Янина Соколова сообщила, что чиновники в Генштабе ВСУ якобы зарабатывают на транспортировке тел погибших на Донбассе.

Информацию проверили в управлении по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины.

В ведомстве добавили, что после аудита Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального Штаба ВСУ и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершения служебного расследования будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц.

"Сейчас установлено, в частности, что «действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", - говорится в сообщении.

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Следователям удалось выяснить, что должностные лица вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников торгов, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене, чем нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

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