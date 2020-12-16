На 62-м году ушел из жизни легендарный боксер Виталий Качановский
Как передает Politeka.net, трагические новости сообщили на Facebook-страничке Фастовского городского совета.
"Виталий Николаевич был заслуженным мастером спорта, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, многократным чемпионом Украины и призером первенства СССР по боксу. Фастовская община разделяет боль утраты и поддерживает семью Виталия Качановского в час скорби. Светлая память и вечный покой его душе", - говорится в сообщении.
За свою карьеру Виталий Качановский провел 221 поединок и 207 из них закончились его победой.
Украинцы в комментариях также выразили свое сочувствие в связи с тяжелой утратой.
"Скорбим!!! Уходит эпоха великих и замечательных людей! Уходят титаны! Место таких ГЛЫБ, увы, невосполнимо!", "Царствие небесного и земля ему пухом Замечательный был боксёр и добрый человек", "Очень-очень жаль! Прекраснейший человек ушел! Царствие небесное!", "Царствия небесного. Земля пухом. Вечная память", - писали украинцы в комментариях под постом.
"Скорбим!!! Уходит эпоха великих и замечательных людей! Уходят титаны! Место таких ГЛЫБ, увы, невосполнимо!", "Царствие небесного и земля ему пухом Замечательный был боксёр и добрый человек", "Очень-очень жаль! Прекраснейший человек ушел! Царствие небесное!", "Царствия небесного. Земля пухом. Вечная память", - писали украинцы в комментариях под постом.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
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