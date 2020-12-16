В Украине ввели новые критерии приоритета по вызову скорой помощи

На заседании 16 декабря Кабинет министров принял решение о введении дополнительных критериев приоритета по вызову экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство поддержало решение о введении дополнительных критериев вызова скорой по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращения в скорую будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные", - отметил руководитель правительства.

Он также уточнил, что такой шаг даст возможность снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием.

Как отмечается, в критических случаях норматив прибытия медицинских бригад должен составлять 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Также ранее сообщалось, что в Минздраве уже есть четкие протоколы лечения пациентов с легкой формой коронавируса, а также с тяжелым течением болезни. Сейчас скорая выбирает больных, которым помощь нужна в первую очередь. Поэтому сначала выезжает на вызов к украинцам с определенными симптомами.

Так, по протоколам МОЗ в первую очередь в больницу нужно забирать тех больных, у которых есть одышка, низкая сатурация и сопутствующие заболевания.

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