Клиенты разочарованы сервисом "Новой почты", тем более тем, что приходится платить за не свои ошибки

Как передает Politeka.net, на сайте с отзывами Otzyvua появились новые жалобы на популярную услугу - адресная доставка.

Сразу несколько клиентов возмутились тем, что сотрудники "Новой почты" неверно указывают место доставки - в итоге приходится подолгу ждать посылки, плюс еще и доплачивать за смену адреса.

"Безответственные... Содрали 150 гривен за смену адреса, который сами же неверно указали... Перепутали район, возили несколько дней, посылка была словно из помойки. Адресная доставка провалилась с треском ... даже квитанцию не выписали верно!", - говорится в первой жалобе.

"Каким-то непонятным образом, отправитель, то ли оператор, который принимал посылку, указал неправильно мой адрес, хорошо что перед доставкой позвонил курьер и переспросил, куда доставлять, но из того, что неправильно было указано, с меня ещё и сняли деньги! Это неправильно, и нужно хотя бы предупреждать, что я ещё должна доплачивать деньги за чью-то ошибку!", - возмутилась другая клиентка.

Кроме того, судя по многочисленным жалобам, у "Новой почты" имеются проблемы с переплатой за свои услуги. В частности, нередкость, когда сотрудники указывают неверный вес посылки - в результате, клиент платит больше денег.

"Отправляла посылку, детская обувь в фирменной коробке. Оценили в 75 гривен доставка. Сразу не поняла, почему так дорого, думала, что может тарифы поднялись... Дома увидела, что в чеке указан вес посылки 5 кг. Позвонила на гарячую линию. Оказывается, мало того, что вес явно завысили, не стесняясь, да ещё и упаковали в свою коробку!!! Коробку в коробку!", - выразила свое негодование украинка.

Напомним, операторов "Новой почты" заподозрили в новой схеме с посылками и доставкой

Как сообщала Politeka, Новая почта оскандалилась со списанием денег, по документам ничего не докажешь

Также Politeka писала, что Новая почта вляпалась в скандал, украинцы жалуются на "наглость" с посылками