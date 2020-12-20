Клиентка недоумевает, почему Ощадбанк навязывает ей кредитную карту в конце 2020 года

Соответвствующая жалоба появилась на тематическом портале Минфин.

По ее словам, у нее уже есть зарплатная карта с лимитом в 1500 гривен, но ей стали поступать предложения оформить отдельную карту.

Более того, сотрудник государственного Ощадбанка просит, чтобы женщина приехала в Константиновку из другого города, ведь именно там ей оформляли прежнюю карту.

"Я сообщила, что проживаю в другом городе, мне предложили обратиться в отделение по месту жительства для прохождении данной процедуры. Вчера пришло сообщение, что назначили встречу на 21.12.2020 в отделении г.Константиновка на 10-00, естественно я туда не поеду, т.к. нахожусь на работе и не вижу вообще в этом смысла. Хотелось бы узнать, зачем мне ехать в банк, кредитный лимит мне не нужен, карта кредитная тоже?", - задается женщина вопросом.

Клиентка предложила Ощадбанк просто урезать ей кредитный лимит, которым она не пользуется, и предположила, что банк решил довыполнить план по выдаче кредитных карт, вынуждая людей ехать в отделения из других городов.

"Пусть отключают кредитный лимит сами, если их банк отказывается от этой услуги. Или это они в конце года довыполняют план по выдаче кредитных карт? В общем, Ощад в своём репертуаре. В феврале уже были проблемы с выдачей зарплатной карты, писала сюда, очень оперативно помогли. Надеюсь на комментарий данной ситуации сотрудниками банка", - подытожила клиентка в своей жалобе.

В банке попытались оправдаться и заявили, что клиентам предлагают отдельные кредитные карты, чтобы они якобы не путались в деньгах на счету.

"Сотрудники банка действительно могут предлагать заменить кредитную линию на отдельную карту, это возможность отделять кредитные и собственные средства. При этом так же за неиспользование средств вы не платите никаких комиссий, а если есть запас средств на случай непредвиденной ситуации. Оформление карты не является обязательным, по желанию вы можете отказаться и написать заявление в обслуживающем отделении для закрытия кредитной линии", - написал сотрудник Ощадбанка в комментариях.

"Они навязывают свои услуги тому, как добровольно эти услуги никому не нужны, потому что они медвежьи", - ответил другой пользователь в комментариях.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

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