Юристы и нотариусы видят в идее, которую подало Минсоцполитики, много рисков

Так, согласно предлагаемого законопроекта, одиноким пожилым людям, которых покинули родственники, позволят заключать с государством контракт на лучшую жизнь в обмен на квартиру, пишет "Сегодня".

Поводом для появления подобной инициативы стал тот факт, что частенько после смерти пенсионера начинают появляться родственники, которых ранее не было и не видно, не слышно, и предъявляют свои права на наследство - отказать им никто не может.

Так, в законопроекте прописано, что если человек не заботился о своем старом родственнике, унаследовать просто так его имущество уже не позволят. Сначала обяжут компенсировать все расходы, которое понесло государство на содержание старика, а затем уже оформлять наследство.

карантин, украинцы, пенсионеры

Популярные статьи сейчас

Беда настигла Полякову после концерта, певица еле стоит на ногах, появилось признание: "Сначала я пела, а потом..."

"Сегодня перестало биться сердце": вирус забрал жизнь легендарного харьковчанина, детали трагедии

Сын Горбунова и Осадчей поразил внешностью и поведением: "Не знаю, как будет дальше, но..."

"Дочери и года нет": пьяный водитель отправил на тот свет украинского футболиста, детали фатального ДТП
Показать еще

Более того, Минсоцполитики еще предлагает забирать квартиры у умерших пенсионеров, мол, мы вас обеспечиваем до смерти, а квартира ваша потом становится государственной собственностью.

Подопечные соцслужб от идеи не в восторге. Да и юристы и нотариусы видят в такой идее много рисков – за стариками может начаться целая охота.

субсидии, пенсии, соцвыплаты, пенсионерка, центр занятости

Ранее мы сообщали, министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что в 2021 году субсидия украинцам будет выплачиваться по упрощенной процедуре.

"Если сегодня человек говорит, что не может платить, не дают субсидию, потому что у него прописан сын, который работает за границей, то мы все сняли. Если там есть люди, которые прописаны, но не проживают, мы снимаем барьер. Кроме того, раньше было такое, что "покажи, какая твоя отопительная норма". А у человека первый этаж отапливается, а есть какая-то пристройка, которая не отапливается, ему берут общую площадь этого строения. Мы это тоже все снимаем", - объяснила министр.