Юристы и нотариусы видят в идее, которую подало Минсоцполитики, много рисков
Так, согласно предлагаемого законопроекта, одиноким пожилым людям, которых покинули родственники, позволят заключать с государством контракт на лучшую жизнь в обмен на квартиру, пишет "Сегодня".
Поводом для появления подобной инициативы стал тот факт, что частенько после смерти пенсионера начинают появляться родственники, которых ранее не было и не видно, не слышно, и предъявляют свои права на наследство - отказать им никто не может.
Так, в законопроекте прописано, что если человек не заботился о своем старом родственнике, унаследовать просто так его имущество уже не позволят. Сначала обяжут компенсировать все расходы, которое понесло государство на содержание старика, а затем уже оформлять наследство.
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Более того, Минсоцполитики еще предлагает забирать квартиры у умерших пенсионеров, мол, мы вас обеспечиваем до смерти, а квартира ваша потом становится государственной собственностью.
Подопечные соцслужб от идеи не в восторге. Да и юристы и нотариусы видят в такой идее много рисков – за стариками может начаться целая охота.
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