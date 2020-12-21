Украинские Карпаты вновь засыпало снегом, чарующие снимки появились в сети

Сейчас там прекрасная погода и невероятные пейзажи открываются с заснеженных вершин. Местные жители и туристы публикуют в соцсетях прекрасные фотографии заснеженных вершин.

Так, на странице Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что сейчас в Карпатах - 5 градусов мороза.

"По состоянию на 8:15 21 декабря 2020 на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер, температура окружающей среды -5°С", — сообщается на странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост".

Судя по снимкам, настоящая зима на Западной Украине все-таки наступила.

Пользователи сети очарованы снимками и оставляют под снимками хвалебные комментарии.

"Всходы солнца на Поп Иване великолепны!", "Красиво", "Хорошо у вас так. И какое бы фото вы не выставили, солнечное или в метель, оно дарует только теплые и вдохновенные эмоции, благодарна Вам", "От таких фото очень хочется к вам", "Нам бы такую погоду".

Напомним, что в Украину идет аномальное похолодание, синоптики обновили прогноз на январь. Погода в январе может быть морозной и снежной, а в последней декаде месяца возможно понижение температуры до -22 градусов.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко сменит настроение.