Известная британская певица Дуа Липа пленила видом в пикантном леопардовом боди

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото со съемок известного шоу. Дуа примерила несколько ярких образов, но больше всего зрителям понравилось дерзкое боди леопардовой расцветки.

«Субботний вечер в прямом эфире», - подписала фото звезда.

На снимке красотка позировала в черных колготках в сеточку и тесном леопардовом боди с баской. Девушке помогали сделать прическу, а на одном из фото она засветила свою аппетитную пятую точку. В комментариях девушке оставили массу восторженных слов.

«Это было идеально», «Она горит», «Королева», «Я так тебя люблю», «Оглушающая», «Икона», «Ты сводишь меня с ума», «Ты такая горячая в этих нарядах», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 25-летняя Дуа Липа вышла на сцену в золотистом костюме, который обтянул ее неземную фигурку. Волосы артистка зачесала назад. Звезде удалось впечатлить поклонников безупречным телом. Перчинки образу добавили колготы в сеточку.

Как известно, сегодня Дуа Липа является одной из самых известных звезд в Британии. Ее песни подолгу держаться на вершине хит-парадов. Красотка представляет целое поколения молодежи, которое буквально теряет голову от ее творчества.

Напомним, что фигуристая Дуа Липа в прозрачной сетке и боди произвела фурор: «Королевские изгибы».

Как сообщала Politeka, страстная Дуа Липа в прозрачном наряде изогнулась, лишив мужчин спокойствия: «Не могу дождаться…».

Также Politeka писала, что Дуа Липа без лишней скромности продемонстрировала изящный бюст в топе-корсете: "Идеальная!".