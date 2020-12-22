Погода в Украине 22 декабря испортит настроение на целый день, западные регионы ждет новое испытание зимы

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Так, на западной Украине будет около 0-5 градусов со знаком «плюс». Дожди с мокрым снегом накроют всех, кроме жителей Тернопольской и Ровенской областей. После захода солнца похолодает до -3+1 градуса по Цельсию.

Солнечно с небольшой облачностью сегодня будет на севере Украины. Здесь синоптики прогнозируют 0-4 градуса мороза днем, которые ночью сменят 7 градусов ниже нуля.

Центральные области сегодня «отделаются» повышенной облачностью и -1+2 градуса по Цельсию. Ночью, утверждают в «Укргидрометцентре», будет от -1 до -5 градусов со знаком «минус».

Небольшой снег сегодня накроет южные области. В частности – Херсонскую область. На улице будет от -1 до +1 по Цельсию, а ночью около -1-4 мороза.

Также снег пройдет на Востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях. Заморозки ожидаются что днем, что ночью. На улице в светлое время суток будет около 2-5 градуса по Цельсию, а ночью местами похолодает до 5-10 со знаком «минус».

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко изменит настроение.