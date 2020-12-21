Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая участвует в шоу «Ледниковый период», впечатлила видом в теплых краях
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с Бали. Судя по всему, артистка прервала изнурительные тренировки на «Ледниковом периоде» и отправилась в небольшой отпуск. Как известно, Регина на данный момент находится среди фаворитов шоу, поэтому ее уход из проекта не рассматривается.
На фото Тодоренко в желтом костюме для серфинга стояла рядом с белокурым красавцем. Как оказалось, это тренер, который учил ее ловить волну. Выглядела парочка впечатляюще.
«Сегодня я поймала пол-волны, но уже и этому рада, тк не каталась больше года! Боюсь, что и навык катания на коньках очень быстро исчезнет из моей мышечной памяти», - отметила Регина.
В комментариях стали хвалить Регину за внешний вид, а также спрашивать, куда делся ее муж.
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«А где Влад?», «Такая стройняшка стала», «А что ледниковый период закончился?», «Длинноногая красавица», «Регина, вы красотка, ну что тут скажешь!», «Ноги огонь», «Как волна? ждём видео отчёт», - пишут пользователи сети.
Кроме фото в ленте Тодоренко опубликовала несколько сторис, на которых наслаждалась компанией тренера. Она сидела с ним на мотоцикле и кричала от удовольствия.
Напомним, что скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».
Как сообщала Politeka, Тодоренко с малиновыми волосами устроила жару в сногсшибательном мини: "Ой, ну какая же....".
Также Politeka писала, что Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове: "Куда смотрели стилисты?".