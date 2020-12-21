Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая участвует в шоу «Ледниковый период», впечатлила видом в теплых краях

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с Бали. Судя по всему, артистка прервала изнурительные тренировки на «Ледниковом периоде» и отправилась в небольшой отпуск. Как известно, Регина на данный момент находится среди фаворитов шоу, поэтому ее уход из проекта не рассматривается.

На фото Тодоренко в желтом костюме для серфинга стояла рядом с белокурым красавцем. Как оказалось, это тренер, который учил ее ловить волну. Выглядела парочка впечатляюще.

«Сегодня я поймала пол-волны, но уже и этому рада, тк не каталась больше года! Боюсь, что и навык катания на коньках очень быстро исчезнет из моей мышечной памяти», - отметила Регина.

В комментариях стали хвалить Регину за внешний вид, а также спрашивать, куда делся ее муж.

«А где Влад?», «Такая стройняшка стала», «А что ледниковый период закончился?», «Длинноногая красавица», «Регина, вы красотка, ну что тут скажешь!», «Ноги огонь», «Как волна? ждём видео отчёт», - пишут пользователи сети.

Кроме фото в ленте Тодоренко опубликовала несколько сторис, на которых наслаждалась компанией тренера. Она сидела с ним на мотоцикле и кричала от удовольствия.

Напомним, что скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».

Как сообщала Politeka, Тодоренко с малиновыми волосами устроила жару в сногсшибательном мини: "Ой, ну какая же....".

Также Politeka писала, что Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове: "Куда смотрели стилисты?".