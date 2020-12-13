Відома українська ведуча і зірка "Орла і решки" Регіна Тодоренко вразила розкішним образом в білому з незвичайним кольором волосся

Після того, як знаменитість зіграла весілля з російським співаком Владом Топаловим, вона перебралася жити в Росію і тепер все активніше вливається в місцевий шоу-бізнес. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз ведуча відвідала ювілей "Російського радіо" і поділилася в Instagram кадрами з червоної доріжки.

Зірка прийшла на захід в ефектній білій міні-сукні з оригінальним дизайном. Доповнюють її образ ніжна підвіска з білими каменями і білі стрілки на очах. Ще однією родзинкою зовнішнього вигляду ведучої став її новий колір волосся, кінчики яких вона недавно пофарбувала в малиновий колір.

У коментарях активно обговорюють образ Тодоренко, звертаючи увагу на те, що ведуча запостила свої ніжки в короткій спідниці окремим фото.

"Красуня!!!! Чарівна і карколомна, енергійна і просто чарівна", "які ніжки!", "Не помістилася в кадр?", "Ой ну яка ж красива", "Ноги-як окремий вид мистецтва", "Боже! Ну як же хороша!", "Хороша, але пора набирати кг. Так якось не дуже", "ніжки-космос!!! Але поверніть свій натуральний колір волосся! Він був бомба!", "Яка краса, плаття карколомне!! Вам дуже йде!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Тодоренко з "Орла і Решки" в образі спекотної брюнетки вразила позою і виглядом: "Дали спеку...".

Як повідомляла Politeka, скромниця Тодоренко приголомшила різкою зміною зовнішності, зірку не впізнають: "Справжня Клеопатра".

Також Politeka писала, що Тодоренко кардинально змінила імідж, спантеличивши новим "божевіллям" на голові.