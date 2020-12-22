В Межгорском районе Закарпатья замерзло самое большое озеро Украинских Карпат – Синевир
Плес водоема, расположенного на высоте 989 метров над уровнем моря, полностью покрыт льдом. Дневная температура воздуха здесь составляет –3 градуса по Цельсию, сообщает "Укринформ".
При этом внизу, в селе Синевирская Поляна, днем нет мороза, и река Теребля не скована льдом.
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Туристы свободно гуляют по льду – сейчас озеро можно пройти вдоль и поперек, добраться центрального островка с украинским флагом и перейти замерзшей водой к памятнику Синие и Выру на противоположном берегу. Лед искрится и блестит на солнце.
Предупредительных знаков или табличек с запретом не ходить по льду – у озера их нет.
"Туристы свободно гуляют замёрзшим водоемом, снимают скован льдом Синевир на фото и видео, играют в импровизированный хоккей льдинами и катаются по льду. Снега и трещин на плесе нет, но лед неровный и к катанию на коньках не годен", – отмечает издание.
Стоит отметить, что озеро Синевир находится на высоте 989 м над уровнем моря. Имеет среднюю площадь 4-5 гектаров, средняя глубина составляет 8-10 м, максимальная – 22-24 м.
Купаться в Синевире запрещено. Вода здесь холодная и даже летом максимально нагревается только до 13 градусов.
Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.
Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.
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