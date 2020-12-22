Астролог Влад Росс рассказал, как лучше всего отмечать Новый 2021 год
Советами специалист поделился в интервью "КП в Украине".
По его словам, звон курантов лучше всего услышать в окружении родных.
"Поскольку Луна 31 декабря будет в знаке Рак, а Рак - это семья, праздник встречать нужно дома, в семье", - отметил астролог.
Росс подчеркнул, что шумные вечеринки во время празднования Нового года не приведут ни к чему хорошему.
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"Желательно надеть белые металлические тона, серебро. Хорошо, чтоб было много растительной пищи, меньше мяса. Лучше отказаться полностью от телятины. Пить не слишком крепкие напитки - шампанское или портвейны, ликеры сладкие. На столе - салаты, все, что любит Бык или Телец. Хорошо - жевать какие-то жвачки, которые будут ему приятны", - пояснил астролог.
Ранее мы сообщали, что погода уготовила украинцам сюрприз на Католическое Рождество, 25 декабря.
Как прогнозируют в Укргидрометеоцентре, повышение температуры ожидается с 24 числа, она будет колебаться около 0 градусов, а ночью морозов может не быть.
А вот температура днем на Рождество, 25 декабря, может повыситься до +5..+7 градусов.
Напомним, украинцев предупредили о новых карантинных запретах: что будет запрещено совсем скоро.
Как сообщала Politeka, "Вифлеемская звезда" взойдет над Украиной впервые за 800 лет, как и когда смотреть: "Можно даже из дома"
Также Politeka писала, что погода готовит испытание на Рождество: к чему готовиться украинцам.