Украинцы продолжают жаловаться на проблемы при оплате коммунальных услуг через государственный Ощадбанк

Об этом говорится в новой жалобе, которая появилась на портале Минфин.

По словам женщины, уже почти неделю нормально не работает приложение Ощад24, из-за чего она не может оплатить коммунальные услуги.

"Не могу оплатить платежки за коммунальные услуги. В течение недели не работает Ощад24 - это уже настоящее дно. Найдите настоящих программистов, не экономьте на них денег и сделайте наконец нормальную систему для пользователей", - призвала клиентка руководство государственного Ощадбанка.

В банке начали оправдаться и признали, что были проблемы с доступом к Ощад24. И отметили, что мобильное приложение уже якобы работает.

"Доброго дня! Авторизация в системе онлайн-банкинга Ощад24/7 действительно была временно недоступна. Приносим искренние извинения за причиненные неудобства и уверяем, что команда Ощадбанка активно продолжает работу над скорейшим исправлением ситуации. Работа мобильного приложения уже восстановлена", - ответил сотрудник банка.

"Временно недоступна? На какой срок растянется ваша временность?",- отвечала клиентка уже в комментариях на объяснения сотрудника.

Отметим, что это не первый случай, когда украинцы жаловались на проблемы при оплате коммуналки. Клиенты массово рассказали, что из-за сбоя в работе Ощад24 не проходят никакие платежи.

В самом Ощадбанке признали, что был сбой в работе банка.

"Сообщаем, что авторизация в системе Интернет и онлайн-банкинга Ощад24/7 временно недоступна. В то же время все остальные сервисы банка работают в обычном режиме. Клиенты, как и всегда, могут осуществлять безналичные расчеты по картам Сбербанка в торговой сети, пользоваться банкоматами и терминалами, получать сервисы в чат-боте и контакт-центре банка. О полноценном возобновлении работы сервиса авторизации Ощад24/7 мы обязательно сообщим отдельно", - сообщали ранее сотрудники Государственного банка.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

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