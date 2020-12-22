Морозная погода пока не планирует уходить из Украины

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу погоды на 23 декабря, атмосферные фронты антициклонов принесет в Украину осадки в виде дождя и снега.

Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части Юга и Центра Украины, в остальных регионах - сухо.

Теплее всего будет на Западе, где синоптики прогнозируют днем от +3 до +7 градусов, а больше всего не повезет жителям Востока: днем до -4, а ночью столбики опустятся до -9 градусов.

В большинстве других регионов днем будет от -2 до +2, также возможен сильный ветер.

Наталья Диденко также предупредила об изменении погоды в Киеве завтра, 23 декабря, поскольку в столицу приедет снег с дождем.

"В Киеве 23-го декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже будет переходить в мокрый снег и, возможно, дождь. Сами понимаете, что опять может быть на дорогах и тротуарах. Поэтому завтра-особая обувь и особая осторожность. Температура воздуха в столице ночью-1 - 4 градуса, завтра днем потеплеет до нуля", - резюмировала она в свежем прогнозе погоды.

Ранее синоптики предупреждали, что в Украину могут прийти суровые морозы, из-за которых столбики термометров упадут до -22 градусов.

По прогнозу Леонида Горбаня, украинцам стоит готовиться к существенному снижению температуры в конце января 2021 года.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко изменит настроение.