Получить первую партию вакцины от коронавируса Украина может уже в январе 2020 года
Тем временем кандидатом для первой прививки может стать известный человек, который является лидером общественного мнения.
Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный", который сослался на источники из Офиса президента Украины.
По информации издания, сейчас ведется сразу несколько переговоров по этому поводу, связанных с потенциальными поставщиками препарата.
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"Сейчас идут сразу несколько переговоров по этому кейсу. Первый – это европейский-американский аналог вакцины, второй – это азиатский (Китай, Пакистан, Индия)", – сказано в сообщении.
Кандидата на проведение первой прививки якобы пока ищут. Этим человеком может стать заслуженный ветеран труда, известный медик или военный, или же другой лидер общественного мнения.
Напомним, что в Украине коронавирусом заболели еще 10 136 человек. В результате общее количество заражений на утро среды, 23 декабря, достигло уже 989 642.
Вирус унес жизни 17 172 граждан (+275 сутки), однако 615 660 украинцев (+15 372) смогли побороть его.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1381, Запорожской области – 887, Киевской – 809, Одесской – 792 и Харьковской – 591.
Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.
Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.
Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.