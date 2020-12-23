Получить первую партию вакцины от коронавируса Украина может уже в январе 2020 года

Тем временем кандидатом для первой прививки может стать известный человек, который является лидером общественного мнения.

Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный", который сослался на источники из Офиса президента Украины.

По информации издания, сейчас ведется сразу несколько переговоров по этому поводу, связанных с потенциальными поставщиками препарата.

"Сейчас идут сразу несколько переговоров по этому кейсу. Первый – это европейский-американский аналог вакцины, второй – это азиатский (Китай, Пакистан, Индия)", – сказано в сообщении.

Кандидата на проведение первой прививки якобы пока ищут. Этим человеком может стать заслуженный ветеран труда, известный медик или военный, или же другой лидер общественного мнения.

Напомним, что в Украине коронавирусом заболели еще 10 136 человек. В результате общее количество заражений на утро среды, 23 декабря, достигло уже 989 642.

Вирус унес жизни 17 172 граждан (+275 сутки), однако 615 660 украинцев (+15 372) смогли побороть его.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1381, Запорожской области – 887, Киевской – 809, Одесской – 792 и Харьковской – 591.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.