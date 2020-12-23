Получить первую партию вакцины от коронавируса Украина может уже в январе 2020 года

Тем временем кандидатом для первой прививки может стать известный человек, который является лидером общественного мнения.

Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный", который сослался на источники из Офиса президента Украины.

По информации издания, сейчас ведется сразу несколько переговоров по этому поводу, связанных с потенциальными поставщиками препарата.

Популярные статьи сейчас

Авто с людьми расстреляли на Одесчине, объявлен план "Сирена": кадры с места трагедии

Супруга Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу мужа: "Как ты и просил, я буду..."

"Ее музыка завораживала": ушла из жизни популярная певица, чьи хиты слышали многие украинцы

"Чудо из чудес": впервые за 800 лет "Вифлеемская звезда" взошла над Украиной, видео
Показать еще

"Сейчас идут сразу несколько переговоров по этому кейсу. Первый – это европейский-американский аналог вакцины, второй – это азиатский (Китай, Пакистан, Индия)", – сказано в сообщении.

Кандидата на проведение первой прививки якобы пока ищут. Этим человеком может стать заслуженный ветеран труда, известный медик или военный, или же другой лидер общественного мнения.

вакцина от коронавируса, вакцинация

Напомним, что в Украине коронавирусом заболели еще 10 136 человек. В результате общее количество заражений на утро среды, 23 декабря, достигло уже 989 642.

Вирус унес жизни 17 172 граждан (+275 сутки), однако 615 660 украинцев (+15 372) смогли побороть его.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 1381, Запорожской области – 887, Киевской – 809, Одесской – 792 и Харьковской – 591.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.