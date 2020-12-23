Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру в одном оранжевом купальнике

Артистка вызывает каждым своим фото в социальной сети Инстаграм небывалый переполох. Все дело в том, что звезда не только очень популярна, как актриса или певица, но еще ею просто восхищаются миллионы женщин и жаждут узнать ее секреты красоты.

На 51 год Лопес с ее эффектной внешностью, подтянутой фигурой и дикими плясками на сценах совершенно не выглядит. И звезда доказывает на личных фото, что идеальная фигура на всех изображениях в Сети – это не просто удачный ракурс или фотошоп, а она сама.

На пляже, к примеру, Лопес практически без макияжа и ярких костюмов удается быстро обескуражить отдыхающих, ведь в монокини оранжевого цвета она выглядит просто бесподобно. А благодаря удачным вырезам Лопес может еще и похвастаться довольно большими формами.

«Вкус сладкого манго; есть что-то волшебное в этом фото💋😜😜‼; Вау, потрясающе 😮; Это мечта - показать все🔥👏👏👏; Какая эта очаровательная девушка 🔥😍❤️; Красиво и она знает, как этим пользоваться; Дженнифер, ты самая красивая, даже красивые женщины не сравнятся с тобой; как можно забыть такую женщину; богиня на берегу».

Стоит отметить, что в целом особую любовь поп-дива завоевала благодаря умению идеально двигаться на сцене и элегантному стилю. На протяжении многих лет звёздный стиль Джей не раз менялся, но всегда оставался неповторимым.

Если же раньше Лопес предпочитала хвастаться формами в спортивном стиле, то теперь короткие платья с бусами и вырезами на самых неожиданных местах появляются на Дженнифер все чаще. Певица на сцене старается показать, как много она вкладывает в танцевальную музыкальную программу. В ролике видно, как артистка во всю «пляшет» и двигает бедрами в довольно тонком платье из золотистых бусин.

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