Известная телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя и рассказала о компромиссе

На фото Лобода показалась в шубке, которую присняла для образа. Больше на девушке ничего не было. Александра оставила волосы распущенными, а развернулась боком к камере. Снимок вышел довольно пикантным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что такое компромисс?

Если муж хочет провести отпуск в горах, катаясь на лыжах, а жена - на море, то компромисс -

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это "вся семья едет на море, но мужу разрешают взять с собой лыжи".

С актуального. У меня на всякий случай готов и купальник и лыжный костюм. Но пока мой курорт - Софиевская Борщаговка. Новый Год хочется встретить дома.

Что вы выбираете в зимний отпуск море или горы?", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Я бы в горы, через море. Ну или на море через горы))) Саша очаровательная", "Роскошная", "Половину отпуска отправляемся в горы, а другая половина - на море".

Мы писали, что украинская телеведущая Александра Лобода показала себя и рассказала о проблеме.

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«Красота требует жертв» - примовляла мама, заплітаючи коси в дитячий садочок👧🏽 ⠀ Сенс цих слів розумієш роками пізніше: коли йдеш, наприклад, до стоматолога, на лазерку чи до косметолога🤷🏻‍♀️ і цей список можна продовжити... ⠀ Чоловікам, це, напевно не зрозуміти😂 ⠀ Адже ідеальний чоловічий педікюр - це чисті носочки🧦 манікюр - можна і зубчиками відкусити шматок нігтя і ніхто не помітить🙈 Що таке епіляція? - це новий станок джелєт, куплений в Ашані👦🏿 Ну і похід в барбер шоп можна разок пропустити - щетина чоловікам додає мужності🧔🏻 ⠀ Доглянута дівчина такого дозволити собі не може🤪 ⠀ Тому, чоловіки, цінуйте зовнішню красу та доглянутість своїх половинок😌 Нам звісно приємно в дзеркалі бачити красотку, але в певній мірі ми робимо це для вас👏🏻 ⠀ Я вже мовчу про фінансову сторону медалі- напевно ось чому кажуть, що зарплатня жінки - її гроші, а чоловіка - спілні😂

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На фото красотка позировала с распущенными волосами и в желтом платье. Александра подняла одну руку вверх, а глаза закрыла от удовольствия.

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