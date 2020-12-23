Известная телеведущая Александра Лобода, звезда "ПроФутбола", показала себя и рассказала о компромиссе

На фото Лобода показалась в шубке, которую присняла для образа. Больше на девушке ничего не было. Александра оставила волосы распущенными, а развернулась боком к камере. Снимок вышел довольно пикантным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что такое компромисс?

Если муж хочет провести отпуск в горах, катаясь на лыжах, а жена - на море, то компромисс -

это "вся семья едет на море, но мужу разрешают взять с собой лыжи".

С актуального. У меня на всякий случай готов и купальник и лыжный костюм. Но пока мой курорт - Софиевская Борщаговка. Новый Год хочется встретить дома.

Что вы выбираете в зимний отпуск море или горы?", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Я бы в горы, через море. Ну или на море через горы))) Саша очаровательная", "Роскошная", "Половину отпуска отправляемся в горы, а другая половина - на море".

Мы писали, что украинская телеведущая Александра Лобода показала себя и рассказала о проблеме.

На фото красотка позировала с распущенными волосами и в желтом платье. Александра подняла одну руку вверх, а глаза закрыла от удовольствия.

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