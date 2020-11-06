Известная украинская телеведущая Александра Лобода, бывшая звезда "ПроФутбола", показала себя и рассказала об авто

На фото красотка сидела в автомобиле, хвастаясь идеальными ножками в колготах, платье и косухе, которую оставила расстегнутой. Волосы у Александры были распущенными, а образ девушка дополнила стильными сапогами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У кого есть авто из США? В прошлой публикации об авто вы предлагали мне бюджетные варианты. Но я остановилась и будем ловить следующие варианты", - подписала звезда фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Рассмотрите Фиесту... Форд это Форд) я бы её выбрал.", "Красавица, всегда "немцы" нравились", "Хорошо получилась", "ух, аппарат", "Божественная девушка", "Так нагло не нужно было натягивать платье к низу", "Шикарная прическа", "Красавица какая", "Бомбита", "Держите челюсти", "Саша, диван выбрала?", "А сколько стоит, забыли написать в конце?)", "Законно быть такой красивой?", "Неотразима", "Александра S-класса".

Сообщалось, что экс-супруга украинского спортсмена Николая Морозюка Ирина появилась в радикальном образе.







Ирина предстала в светлой рубашке с галстуком, что свисал с шеи, а также в короткой плиссированной юбочке. Экс-жена футболиста напоминала распутную школьницу в откровенном образе: "Так горяча!"

Напомним, соблазнительная экс-ведущая "ПроФутбола" пошалила на кровати, приспустив рубашку

А еще Politeka писала, что экс-ведущая "ПроФутбола" в узком топе впечатлила новыми развлечениями на диване

Также Politeka сообщала, что экс-ведущая "ПроФутбола" Александра Лобода задрала ножку, показав наслаждение



