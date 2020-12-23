В преддверии Нового года следует очистить дом от ряда вещей



Специалисты уверяют, что под конец года нужно обязательно заняться генерально уборкой и избавится от вещей, которые могут негативно повлиять на ваше будущее.



Предметы, от которых нужно избавится в первую очередь перечислили в ukr.media.

Прежде всего вам нужно пересмотреть старые документы, чеки и квитанции. Ненужные бугами, которые связаны с финансами могут негативно повлиять на ваш бюджет в 2021 году.

Ревизию стоит навести в шкафу: вещи, которые вы уже не носите лучше отдать на благотворительность.

Причиной проблем и несчастий в Новом году, как ни странно, может стать испорченная посуда. Надбитые чашки - источник негатива и приманка для проблем.

Не лишним будет навести порядок в косметичке - засохшая тушь, старые тени, затвердевшие лаки для ногтей - все это можно отправлять в помойку.

Вещи, с которыми у вас связаны плохие воспоминания и сломанные вещи также пора утилизировать.

Ненужные подарки пора продать, и кому-то они окажутся нужнее, чем вам. А вы освободите место для новых вещей и приятных презентов.

Ранее мы сообщали, что погода уготовила украинцам сюрприз на Католическое Рождество, 25 декабря.

Как прогнозируют в Укргидрометеоцентре, повышение температуры ожидается с 24 числа, она будет колебаться около 0 градусов, а ночью морозов может не быть.

А вот температура днем на Рождество, 25 декабря, может повыситься до +5..+7 градусов.

Напомним, украинцев предупредили о новых карантинных запретах: что будет запрещено совсем скоро.

Как сообщала Politeka, "Вифлеемская звезда" взойдет над Украиной впервые за 800 лет, как и когда смотреть: "Можно даже из дома"

Также Politeka писала, что погода готовит испытание на Рождество: к чему готовиться украинцам.