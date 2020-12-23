В город Норильск, Красноярского края в России пришли настоящие морозы



Столбики термометров опускались до -50 градусов.

Причиной такого похолодания специалисты называют накрывший город циклон, несущий холод с Севера. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода может задержаться минимум до конца месяца.

В сети уже набирают популярность кадры с российского города.

Вот кто-то решил провести эксперимент с кипятком на морозе, но остался без кружки.

Некоторые называют термометры бесполезными, так как они не показывают температуру ниже -50.

"Неужели это правда? Как там живут люди? Они же не медведи?", - пишут пользователи сети.

Ну и, "чтобы согреться", россиянам приходится есть мороженное.





Ранее мы сообщали, что погода уготовила украинцам сюрприз на Католическое Рождество, 25 декабря.

Как прогнозируют в Укргидрометеоцентре, повышение температуры ожидается с 24 числа, она будет колебаться около 0 градусов, а ночью морозов может не быть.

А вот температура днем на Рождество, 25 декабря, может повыситься до +5..+7 градусов.

Напомним, украинцев предупредили о новых карантинных запретах: что будет запрещено совсем скоро.

Как сообщала Politeka, "Вифлеемская звезда" взойдет над Украиной впервые за 800 лет, как и когда смотреть: "Можно даже из дома"

Также Politeka писала, что погода готовит испытание на Рождество: к чему готовиться украинцам.