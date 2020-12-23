В город Норильск, Красноярского края в России пришли настоящие морозы
Столбики термометров опускались до -50 градусов.
Причиной такого похолодания специалисты называют накрывший город циклон, несущий холод с Севера. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода может задержаться минимум до конца месяца.
В сети уже набирают популярность кадры с российского города.
Вот кто-то решил провести эксперимент с кипятком на морозе, но остался без кружки.
Томная Анджелина Джоли зажмурилась от удовольствия, подразнив сочными «персиками» в экстра-декольте: «Конфетка»
День пяти двоек может навсегда изменить жизнь, украинцев предупредили, чего ждать от 22 декабря: "Новая эпоха"
День зимнего солнцестояния 2020: Глоба раскрыл, кого из знаков Зодиака ждут приятные перемены
"Уходит эпоха великих": остановилось сердце легендарного чемпиона, Украина скорбит
Некоторые называют термометры бесполезными, так как они не показывают температуру ниже -50.
"Неужели это правда? Как там живут люди? Они же не медведи?", - пишут пользователи сети.
Ну и, "чтобы согреться", россиянам приходится есть мороженное.
Ранее мы сообщали, что погода уготовила украинцам сюрприз на Католическое Рождество, 25 декабря.
Как прогнозируют в Укргидрометеоцентре, повышение температуры ожидается с 24 числа, она будет колебаться около 0 градусов, а ночью морозов может не быть.
А вот температура днем на Рождество, 25 декабря, может повыситься до +5..+7 градусов.
Напомним, украинцев предупредили о новых карантинных запретах: что будет запрещено совсем скоро.
Как сообщала Politeka, "Вифлеемская звезда" взойдет над Украиной впервые за 800 лет, как и когда смотреть: "Можно даже из дома"
Также Politeka писала, что погода готовит испытание на Рождество: к чему готовиться украинцам.