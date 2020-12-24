Звезды очень изменились за эти года

Сейчас эти звезды - кумиры миллионов, они поменяли свой стиль, стали старше и мудрее, но как же эти артисты выглядели в начале своих карьер

Давайте посмотрим, как знаменитости выглядели десятки лет назад, передает Politeka.net.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в будущем году отмечает 72-летие. С детства она занималась творчеством. Настоящая популярность к артистке пришла в 1975 году, когда она получила гран-при на фестивале "Золотой Орфей".

Сейчас певцу Филиппу Киркорову 53 года. Будущий артист с пятилетнего возраста ездил на гастроли вместе с родителями. Взлет популярности певца пришелся на 90-е, когда он получил много премий.

73-летняя певица София Ротару росла в музыкальной семье. С 70-х годов артистка активно набирала популярность, а сейчас она считается корифеем эстрады.

Сейчас этой роскошной 51-летней красоткой восхищаются миллионы. Дженнифер Лопес стала развиваться в творчестве после того, как стала работать в комедийном телешоу In Living Color, потом последовали роли в кино, а далее - красотка стала петь.

Голливудская 45-летняя актриса Анджелина Джоли сначала работала моделью, а позже стала сниматься в фильмах. Первой удачной работой начинающей звезды стала роль в фильме "Хакеры".

53-летняя Николь Кидман получила первую роль в ремейке классического австралийского фильма «Рождество в лесу», после чего ее заметили и стали приглашать в другие картины.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева в компании молодых людей позировала во свитшоте с капюшоном на голове, а из-под одежды виднеется кусочек нижнего белья звезды.

Напомним, лохматая Пугачева в сетке тесно прижалась к довольному Галкину

Как сообщала Politeka, Пугачева полезла обниматься с Галкиным прямо за столом, чувства не угасают

Также Politeka писала, что Пугачева публично пристыдила Максима Галкина