Эктор Хименес-Браво, Юлия Санина и Ольга Фреймут поделились своим новогодним настроением и показали, что происходит у них дома

Снегопад в Киеве привел в восторг украинских звезд, которые выложили красивые кадры в своих сториз в соцсети "Инстаграм"., передает Politeka.net. Погода подарила настоящий зимний вид во дворах их особняков.

Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал заснеженный двор своего дома с зелеными растениями у забора, которые припорошило снегом. Белым ковром накрыло траву, летний столик и даже скворечник, который можно заметить на дереве.

"Дом - это лучшее место на Земле. И наконец новогоднее настроение", - поделился эмоциями кулинар в своей публикации.

Финалистка шоу "Танці з зірками" и солистка группи The Hardkiss Юлия Санина тоже вышла на улицу полюбоваться зимним чудом. Она показала снегопад с крыльца своего частного дома, сделав акцент на крупных снежинках на фоне черных ворот.

"Почему-то в голове твоя песня, Альоша", - обратилась Юлия к своей коллеге.

Телеведущая Ольга Фреймут, которая тоже участвовала в последнем сезоне "Танців з зірками", выбралась на высокую террасу особняка, где снег покрыл стол с плетенными креслами. Звезда показала также заснеженное дерево на заднем плане, напевая что-то себе под нос.

Внучка Софии Ротару будущий дизайнер Соня Евдокименко, которая сейчас учится в США, тоже показала снежные кадры. Она вывела на прогулку свою маленькую белую собачку, а для питомца белые хлопья, вероятно, оказались вновинку, потому что он не спешил резвиться. Соня также перевела камеру на высокие елки, растущие рядом с домом.

Тем временем в Киеве из-за снегопада образовались сильные пробки на проспекте Победы и Кольцевой дороге. Национальная полиция обратилась к жителям столицы, призвала их быть осторожными и пересесть на общественный транспорт для облегчения ситуации на дорогах. Как заявили в "Киевавтодоре", это только начало, снег будет валить "в течение ближайших трех дней".

Напомним, как внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, прогулялась по Киеву нараспашку: "Вернулась на Родину..."

Как сообщала Politeka, Киев засыпает снегом, столица стоит в пробках: карта самых проблемных дорог

Также сообщалось, что мама скандальной Фреймут очаровала осанкой и неувядающей красотой: "Родила меня в 18 лет, потому что..."