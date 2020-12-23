Были развенчаны некоторые фейки, которые появились после информации о мутации коронавируса
В часности, известный украинский врач Тарас Жиравецкий записал на своей странице в Facebook видео, где четко дал ответы на популярные вопросы о новом штамме.
Также доктор отметил, что не понимает почему есть такие различия в статистике заболеваний в разных странах.
Например, в Индии очень малый прирост заболевших и летальных исходов. В то время, как в США и Британии каждый день фиксируют очень много новых случаев заболеваний коронавирусом.
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"Во-первых, это фейк, что новый штамм опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет", - сказал Жиравецкий.
Жиравецкий сообщил, что британские ученые провели исследования и пришли к выводу, что новый штамм очень быстро передается от человека к человеку.
"Это означает, что больше людей могут заражаться коронавирусом, но в данной ситуации мы и так видим, что люди быстро инфицируются. Тестирование не меняется, те же самые тесты остаются. Нет никаких гарантий, что новый штамм не будет заражать уже переболевших коронавирусом людей", - отметил врач.
Стоит напомнить, что впервые новая мутация SARS-CoV-2, получившая название N501Y, была обнаружена в британском графстве Кент еще 20 сентября 2020 года.
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