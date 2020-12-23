Украинка Илона Фанта привилась американской вакциной Pfizer от коронавируса

Она живет и работает в Израиле, где стартовала кампания по массовой вакцинации. Для вакцинации нужно было зарегистрироваться и заполнить различные формы, в частности, дать согласие на вакцинацию.

Об этом сообщают ТСН.

В стране есть определенный план — сначала вакцинируют медицинских работников и пожилых людей, людей из группы риска. Затем — остальных.

"Мы все, кто сейчас подлежит вакцинации, получили SMS. Сконтактировались по номеру, нам выслали формы, мы их заполнили, потом с нами снова сконтактировались, назначили очередь. Организованной группой нас отвезли автобусом в больницу, вакцинировали. Сейчас вернули назад, на работу. Все очень организованно. Заполняем различные формы, где указываем, чем болели, есть ли аллергия, другие вопросы такого плана, связанные со здоровьем", — пояснила Илона.

После вакцинации украинка чувствует себя хорошо, никаких побочных действий не наблюдает. Говорит, что до и после прививки предупредили о возможных побочных действиях вакцины.

"Нам прочитали небольшую лекцию о том, что могут быть побочные симптомы. И перед вакцинацией о побочных симптомах также рассказывали. То есть мы заполняли несколько формуляров, где было все указано, что могут быть побочные симптомы, возможны головные боли, высыпания, другие последствия. Обо всем этом, если будут побочные последствия, мы должны сообщать", — отметила украинка.

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