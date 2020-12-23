Телескоп "Хаббл" снял крайне редкое явление в космосе

Так, телескоп космического агентства NASA Hubble сделал снимок, на котором запечатлел "расплавленное кольцо", огибающее край галактики.

Об этом сообщает Express.

Было замечено, что далекая галактика изгибается вокруг гигантской звезды, которую NASA описывает как "расплавленное кольцо", иначе известное как кольцо ученого Альберта Эйнштейна.

В агентстве отметили, что это "очень странное и очень редкое явление".

"Узкая галактика, элегантно изогнутая вокруг сферического спутника на этой фотографии, является фантастическим примером действительно удивительного и очень редкого явления. На этом снимке, сделанном с помощью космического телескопа Хаббл NASA/ESA, изображена "GAL-CLUS-022058s", расположенная в созвездии южного полушария Форнакс", - рассказали в космическом агентстве.

Отмечается, что впервые предположил существование такого явления именно Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности.

Необычная форма этого объекта может быть объяснена процессом, который называется "гравитационное линзирование", в результате которого свет, падающий издалека, преломляется и привлекается гравитацией объекта между его источником и источником света наблюдателя. Это фото доказывает правоту Эйнштейна.

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