Телескоп "Хаббл" снял крайне редкое явление в космосе
Так, телескоп космического агентства NASA Hubble сделал снимок, на котором запечатлел "расплавленное кольцо", огибающее край галактики.
Об этом сообщает Express.
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Было замечено, что далекая галактика изгибается вокруг гигантской звезды, которую NASA описывает как "расплавленное кольцо", иначе известное как кольцо ученого Альберта Эйнштейна.
В агентстве отметили, что это "очень странное и очень редкое явление".
"Узкая галактика, элегантно изогнутая вокруг сферического спутника на этой фотографии, является фантастическим примером действительно удивительного и очень редкого явления. На этом снимке, сделанном с помощью космического телескопа Хаббл NASA/ESA, изображена "GAL-CLUS-022058s", расположенная в созвездии южного полушария Форнакс", - рассказали в космическом агентстве.
Отмечается, что впервые предположил существование такого явления именно Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности.
Необычная форма этого объекта может быть объяснена процессом, который называется "гравитационное линзирование", в результате которого свет, падающий издалека, преломляется и привлекается гравитацией объекта между его источником и источником света наблюдателя. Это фото доказывает правоту Эйнштейна.
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