Клиенты огорошены лимитом от Ощадбанка на проведение платежей

Новая жалоба появилась на тематическом портале Минфин.

По словам недовольной клиентки, мало того, что она часто не может воспользоваться приложением Ощад24, так государственный банк еще ставит лимиты на проведение операций.

Девушка отметила, что Ощадбанк запрещает проводить более одного перевода после 22:00.

"Мало того, что приложение Ощад24 часто не работает, что дерут комиссии по поводу и без, так ещё теперь и лимиты устанавливают Я не могу сделать более одного перевода после 22:00 и до 8 утра! Ну что за дичь?? Ну куда ещё хуже? Не банк, а дно просто", - эмоционально она написала в своей жалобе.

"Очень жаль, что у вас сложилось негативное мнение про банк. Большую часть стандартных лимитов можно изменить/увеличить в Ощад24/7. Относительно лимита в «ночное время» — он относиться к переводам с карты на карту, и это сделано исключительно с целью недопущения/противодействия мошеннических операций, что делает невозможным большую часть «схем» и помогает сохранить средства наших клиентов. Другие операции, как покупки в магазинах, снятие наличных — разрешены", - ответил на обвинения сотрудник банка.

Другой клиент жалуется, что не может зайти в приложение Ощад24, когда вводит данные своей банковской карты.

Более того, в системе госбанка ему предлагают "авторизироваться" с помощью российского номера.

"Не могу зайти в ошад24, когда ввожу свои данные карты, должен прийти пароль на мой номер телефона, нов окошке где отправляется пароль стоит другой номер, который начинается на — 987, это похоже на российский номер, как такое возможно?", - задался он вопросом.

"Такая ситуация возможна, если вы вводите неправильно данные карты(номер/срок действия/CVV код) или ваша карта неактивна. Рекомендуем внимательно ввести данные ещё раз, или обратиться в контакт-центр по номеру 0800210800 для проверки информации", - разъяснил сотрудник Ощадбанка все нюансы авторизации.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

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