Звезды с большим трепетом относятся к родителям и всячески стараются не афишировать их личную жизнь

Чтобы избежать лишнего внимания, артисты редко говорят о своих родителях и стараются не показывать чего-то слишком личного. Однако на все праздники, семейные события и на юбилеи родителей публикуют трогательные обращения, а также фото и видеоматериалы, желая поделиться своей радостью с фанатами.

Представляем вашему вниманию топ фото артистов, которые показали своих родителей на праздниках: без комплиментов не обойтись!

Так, недавно Ольга Фреймут вместе с детьми, мужем Владимиром Локотко и мамой Аллой Конык. В семейном кругу артистка праздновала день рождения своей мамы. Желая отметить стильно, вся семья отправилась в суши-бар, где также устроила фотосессию.

Семья расположилась за круглым столом: когда Ольга навела камеру на Аллу Михайловну, та мило улыбнулась и помахала рукой, приятно удивив красивой осанкой. Можно также заметить, что мама артистки выглядела очень стильно и сдержанно перед камерой.

Несколько дней назад также супруга Юрия Горбунова, знаменитая телеведущая «Светской жизни» Катерина Осадчая поделилась кадрами с родителями, которые отмечали 40 годовщину их свадьбы.

«40 лет вместе! Рубиновая свадьба. Двое детей, двое внуков и океан любви. Мама и Папа крутой пример для нас всех, как сохранить любовь, уважение и отношения сквозь годы», - написала Осадчая в Инстаграм.

Владимир Дантес пару дней назад решил рассказать о своей маме, которой очень дорожит и которой не может «сопротивляться»:

«В детстве мама говорила мне: Вов, если ты планируешь прогуливать школу, позвони и предупреди меня, чтоб я не краснела перед учительницей! Поэтому теперь, неважно что происходит и где я нахожусь — приходится брать трубку или перед съемкой звонить и говорить, что сейчас я буду занят столько-то времени)) вот такой рефлекс)

Мама у меня уже взрослая девочка и её точно не переучишь. Хотя можно научить чему-то новому. Она у меня уже и социально активная, да и вообще сильно активная))) Настолько, что в Киев переехала недавно. И как же круто, когда ты можешь в этом хоть как-то помочь», - написал Владимир под трогательным фото.

Леся Никитюк вместе со своей мамой часто показывается в кадре и любит говорить о том, как ей повезло. Звезда очень гордится своей мамой и любит пошутить вместе с ней, отправляясь домой на праздники.

Леся отправлялась в отпуск всей семьей и до этого отдельно путешествовала вместе с мамой, которую показала в Инстаграм и восхитила фанатов красотой. Две блондинки поразили поклонников сияющим видом.

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