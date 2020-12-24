Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес удивила открытостью своего костюма с чулками и подвязками во время концерта

Популярная исполнительница, которая выступает на сцене с раннего возраста и успела сменить несколько десятков разны стилей в своем имидже, не перестает удивлять фанатов. Дженнифер Лопес привыкла к экспериментам и давно отошла от лаконичных нарядов, в которых блистает на сцене.

Теперь Лопес предпочитает открытые платья, боди из блесток с разрезами и очень открытыми декольте и прикрытые только сеточкой. Также певица старается сделать акцент на своих формах и продемонстрировать результат упорных тренировок.

Однако пользователей Инстаграм в этот раз удивил выбор наряда Лопес, позирующей в необычном боди с ремнями, разрезами на бедрах и дополнением из клетчатых чулок и кружевных подвязок, которые могут показаться больше частью для комбинации к нижнему белью, нежели к концертному костюму.

Артистка вызывает каждым своим фото в социальной сети Инстаграм небывалый переполох. Все дело в том, что звезда не только очень популярна, как актриса или певица, но еще ею просто восхищаются миллионы женщин и жаждут узнать ее секреты красоты.

На 51 год Лопес с ее эффектной внешностью, подтянутой фигурой и дикими плясками на сценах совершенно не выглядит. И звезда доказывает на личных фото, что идеальная фигура на всех изображениях в Сети – это не просто удачный ракурс или фотошоп, а она сама.

«Вкус сладкого манго; есть что-то волшебное в этом фото💋😜😜‼; Вау, потрясающе 😮; Это мечта - показать все🔥👏👏👏; Какая эта очаровательная девушка 🔥 вот уже перегнула палку😍❤️; Красиво и она знает, как этим пользоваться; Дженнифер, ты самая красивая, даже красивые женщины не сравнятся с тобой; как можно забыть такую женщину; богиня на берегу».

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