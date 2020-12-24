25 декабря римокатолики, протестанты и некоторые православные церкви, живущие по григорианскому календарю, отмечают один из главных праздников — Рождество Христово

Накануне Рождества, 24 декабря, у католиков - Сочельник (возможно, от слова «сочиво» — название особой зерновой каши с медом, орехами и фруктами; а по другой версии, от старославянского слова «соченя» — лепешка на конопляном масле, которую пекли на Рождество).

В Сочельник в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается месса. Торжественная рождественская служба католиков проходит в Ватикане.

рождество

Утром 24 декабря верующие посещают последнюю мессу по чину адвента (предрождественского поста), потом идут домой, где заканчивают приготовления к празднику и с появлением на небе первой звезды нарядно одетыми собираются семьями за постным столом (однако пост у католиков не так строг, как у православных, поэтому исключается употребление только мяса и алкоголя). Правда этот запрет соблюдается не везде.

Популярные статьи сейчас

Под Киевом внедорожник влетел в пешеходов, никто не выжил: кадры и первые детали трагедии

51-летняя Лопес потрясла формами "лучше, чем у Ким" в прозрачном платье: "А теперь бедрами..."

Томная Кароль в платье с огромным вырезом показала чудеса гибкости, публика охнула: безупречный ракурс

Горестное известие появилось о разбитом инсультом Борисе Моисееве: "Мальчик наш любимый..."
Показать еще

Католический Сочельник связан с моножеством правил и запретов, которым нужно следовать, чтобы избежать всяческих невзгод и обрести благополучие и здравствование.

Что нельзя делать на Сочельник

  • Вечером нельзя ничего делать по дому.
  • Запрещается охотиться или рыбачить.
  • Запрещено гадать и ворожить.
  • Нельзя садиться за праздничный стол в старой или грязной одежде (считается, что старая одежда, да еще черного цвета может притягивать в дом беду) .
  • Нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.
  • Нельзя употреблять спиртное.

Что надо делать 24 декабря

Лучше всего это время посвятить Богу, родным и близким людям и посильной помощи тем, кто в ней нуждается. И порадоваться празднику и красоте, которая нас окружает в эти дни.

В этот день люди просят прощения за причиненные обиды, молятся и загадывают желания.

Также есть некоторые приметы на этот день, которые помогут предсказать, что ждет в будущем.

Приметы 24 декабря

  • Безоблачный день — скоро будут морозы.
  • Несколько белок в одно дупло залезли — будут морозы.
  • Вороны перелетают с места на место — ждите бури.
  • Белки 24 декабря не спускаются с деревьев — к холодам.
  • Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди метели.
  • Если по обе стороны от солнца появились отсветы, то грядут морозы.
  • Лучи солнца вверх простираются — к стуже, вниз — к метели.
  • Горшки через край кипят — будет облачно.

Напомним, праздники и выходные в декабре: украинцев порадовали, сколько дней будем отдыхать перед Новым годом.

Как сообщала Politeka, Никонов день 24 декабря: что нужно сделать, чтобы принести счастье в свой дом.

Также Politeka писала, что Новый Год под запретом, кого из украинцев коснется новое решение МВД и что нельзя делать: «Даже до 22:00…»