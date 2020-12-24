25 декабря римокатолики, протестанты и некоторые православные церкви, живущие по григорианскому календарю, отмечают один из главных праздников — Рождество Христово
Накануне Рождества, 24 декабря, у католиков - Сочельник (возможно, от слова «сочиво» — название особой зерновой каши с медом, орехами и фруктами; а по другой версии, от старославянского слова «соченя» — лепешка на конопляном масле, которую пекли на Рождество).
В Сочельник в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается месса. Торжественная рождественская служба католиков проходит в Ватикане.
Утром 24 декабря верующие посещают последнюю мессу по чину адвента (предрождественского поста), потом идут домой, где заканчивают приготовления к празднику и с появлением на небе первой звезды нарядно одетыми собираются семьями за постным столом (однако пост у католиков не так строг, как у православных, поэтому исключается употребление только мяса и алкоголя). Правда этот запрет соблюдается не везде.
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Католический Сочельник связан с моножеством правил и запретов, которым нужно следовать, чтобы избежать всяческих невзгод и обрести благополучие и здравствование.
Что нельзя делать на Сочельник
- Вечером нельзя ничего делать по дому.
- Запрещается охотиться или рыбачить.
- Запрещено гадать и ворожить.
- Нельзя садиться за праздничный стол в старой или грязной одежде (считается, что старая одежда, да еще черного цвета может притягивать в дом беду) .
- Нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.
- Нельзя употреблять спиртное.
Что надо делать 24 декабря
Лучше всего это время посвятить Богу, родным и близким людям и посильной помощи тем, кто в ней нуждается. И порадоваться празднику и красоте, которая нас окружает в эти дни.
В этот день люди просят прощения за причиненные обиды, молятся и загадывают желания.
Также есть некоторые приметы на этот день, которые помогут предсказать, что ждет в будущем.
Приметы 24 декабря
- Безоблачный день — скоро будут морозы.
- Несколько белок в одно дупло залезли — будут морозы.
- Вороны перелетают с места на место — ждите бури.
- Белки 24 декабря не спускаются с деревьев — к холодам.
- Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди метели.
- Если по обе стороны от солнца появились отсветы, то грядут морозы.
- Лучи солнца вверх простираются — к стуже, вниз — к метели.
- Горшки через край кипят — будет облачно.
Напомним, праздники и выходные в декабре: украинцев порадовали, сколько дней будем отдыхать перед Новым годом.
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