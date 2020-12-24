25 декабря римокатолики, протестанты и некоторые православные церкви, живущие по григорианскому календарю, отмечают один из главных праздников — Рождество Христово

Накануне Рождества, 24 декабря, у католиков - Сочельник (возможно, от слова «сочиво» — название особой зерновой каши с медом, орехами и фруктами; а по другой версии, от старославянского слова «соченя» — лепешка на конопляном масле, которую пекли на Рождество).

В Сочельник в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается месса. Торжественная рождественская служба католиков проходит в Ватикане.

Утром 24 декабря верующие посещают последнюю мессу по чину адвента (предрождественского поста), потом идут домой, где заканчивают приготовления к празднику и с появлением на небе первой звезды нарядно одетыми собираются семьями за постным столом (однако пост у католиков не так строг, как у православных, поэтому исключается употребление только мяса и алкоголя). Правда этот запрет соблюдается не везде.

Католический Сочельник связан с моножеством правил и запретов, которым нужно следовать, чтобы избежать всяческих невзгод и обрести благополучие и здравствование.

Что нельзя делать на Сочельник

Вечером нельзя ничего делать по дому.

Запрещается охотиться или рыбачить.

Запрещено гадать и ворожить.

Нельзя садиться за праздничный стол в старой или грязной одежде (считается, что старая одежда, да еще черного цвета может притягивать в дом беду) .

Нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.

Нельзя употреблять спиртное.

Что надо делать 24 декабря

Лучше всего это время посвятить Богу, родным и близким людям и посильной помощи тем, кто в ней нуждается. И порадоваться празднику и красоте, которая нас окружает в эти дни.

В этот день люди просят прощения за причиненные обиды, молятся и загадывают желания.

Также есть некоторые приметы на этот день, которые помогут предсказать, что ждет в будущем.

Приметы 24 декабря

Безоблачный день — скоро будут морозы.

Несколько белок в одно дупло залезли — будут морозы.

Вороны перелетают с места на место — ждите бури.

Белки 24 декабря не спускаются с деревьев — к холодам.

Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди метели.

Если по обе стороны от солнца появились отсветы, то грядут морозы.

Лучи солнца вверх простираются — к стуже, вниз — к метели.

Горшки через край кипят — будет облачно.

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