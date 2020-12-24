Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветила свою фигуру после очередной тренировки без какого-либо фотошопа

Знаменитость привыкла жить в бешенном ритме и не позволяет себе раскиснуть хотя бы на день. Лопес в 51-го продолжает упорно тренироваться, причем с возрастом она занимается даже больше, чем в начале карьеры. Теперь артистка изучает спортивные и латиноамериканские танцы, учится танцевать на пилоне и занимается для будущих концертов.

Недавно в сети появились фото с артисткой после тренировки. На них Лопес с бутылкой воды и маской на лице уходит из зала, направляясь к своей машине. Певица одета в спортивный костюм, состоящий их ярко-синих лосин и короткого желтого топа.

Отметим, сейчас Лопес активно работает сразу с двумя наставниками — знаменитой Трейси Андерсон и не менее известным наставником звезд Дэвидом Киршем, который бдит фигуру Марго Робби и Кейт Аптон.

Тренер ранее для звезды также разработала программу, нацеленную на мышцы кора, бедер и ног. Певица выполняет их четыре раза в неделю, посвящая тренировкам по часу в день утром.

Отметим, артистка вызывает каждым своим фото в социальной сети Инстаграм небывалый переполох. Все дело в том, что звезда не только очень популярна, как актриса или певица, но еще ею просто восхищаются миллионы женщин и жаждут узнать ее секреты красоты.

Вот что пишут под фото Лопес в бикини:

«Вкус сладкого манго; есть что-то волшебное в этом фото💋😜😜‼; Вау, потрясающе 😮; Это мечта - показать все🔥👏👏а ее крепкий орех пример для женщин👏; Какая эта очаровательная девушка 🔥 вот уже перегнула палку😍❤️; Красиво и она знает, как этим пользоваться; Дженнифер, ты самая красивая, даже красивые женщины не сравнятся с тобой; как можно забыть такую женщину; богиня на берегу».

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