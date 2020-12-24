Больная вирусом украинка потеряла ребенка



Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете "Суспільне Закарпаття" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



В больницу женщина на 25 неделе беременности попала с подозрением на вирус. Спустя 6 дней ее состояние ухудшилось.

"Утром ей стало хуже, но до 14 часов ей уже очень стало плохо. Возникла очень тяжелая дыхательная недостаточность, сатурация снизилась до 60, частота дыхания была 50, то есть все показывало, что ее надо переводить на искусственную вентиляцию легких. Еще несколько дней она находилась на таких жестких условиях ИВЛ", - рассказал врач-анастезиолог.

На вентиляции легких она пролежала 16 дней.

"За это время, к сожалению, произошла антенатальная гибель плода, ребенок умер внутриутробно. Слава Богу, удалось завершить все консервативно, она не нуждалась в операции, которую трудно бы перенесла", - сообщил доктор.

Сейчас женщина находится на реабилитации.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.