Маленький украинец нуждается в срочной операции
Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместили в Facebook-сообществе "Всеукраинская благотворительная организация "Мама і немовля".
"Малыш в больнице с рождения, из-за гидроцефалии страдает головной мозг. Сейчас по жизненным показателям ждать нельзя и нужно срочно оперировать", - говорится в сообщении.
На расходные материалы и систему шунтирование семье нужно собрать 30 тысяч гривен, но самостоятельно финансово семья не может справиться, поэтому обращается за помощью к каждому неравнодушному сердцу помочь Марку.
"Своевременная операция подарит надежду мальчику на полноценную жизнь и детство! Это тот момент, когда вместе можно спасти детскую жизнь, ведь от финансовой возможности зависит вся дальнейшая жизнь крохи и его семьи!", - сообщили волонтеры.
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