Маленький украинец нуждается в срочной операции

Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместили в Facebook-сообществе "Всеукраинская благотворительная организация "Мама і немовля".

"Малыш в больнице с рождения, из-за гидроцефалии страдает головной мозг. Сейчас по жизненным показателям ждать нельзя и нужно срочно оперировать", - говорится в сообщении.

На расходные материалы и систему шунтирование семье нужно собрать 30 тысяч гривен, но самостоятельно финансово семья не может справиться, поэтому обращается за помощью к каждому неравнодушному сердцу помочь Марку.

"Своевременная операция подарит надежду мальчику на полноценную жизнь и детство! Это тот момент, когда вместе можно спасти детскую жизнь, ведь от финансовой возможности зависит вся дальнейшая жизнь крохи и его семьи!", - сообщили волонтеры.

Популярные статьи сейчас

Погода готовит жителям Одесчины снег и гололед: сделано предупреждение

Аномальная оттепель до +16 нагрянет в Украину, синоптики назвали даты "жары": "Самым теплым днем будет..."

"Чудо из чудес": впервые за 800 лет "Вифлеемская звезда" взошла над Украиной, видео

Врачи борются за жизнь легендарного Чапкиса из "Танців з зірками", раскрыт диагноз: "Мой 90-летний папа..."
Показать еще

Ранее мы сообщали, что на днях в южной части Великобритании обнаружили мутировавший вид коронавируса.

По данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов.

коронавирус, больница

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.