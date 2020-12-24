"Малыш в больнице с рождения, из-за гидроцефалии страдает головной мозг. Сейчас по жизненным показателям ждать нельзя и нужно срочно оперировать", - говорится в сообщении.

На расходные материалы и систему шунтирование семье нужно собрать 30 тысяч гривен, но самостоятельно финансово семья не может справиться, поэтому обращается за помощью к каждому неравнодушному сердцу помочь Марку.

"Своевременная операция подарит надежду мальчику на полноценную жизнь и детство! Это тот момент, когда вместе можно спасти детскую жизнь, ведь от финансовой возможности зависит вся дальнейшая жизнь крохи и его семьи!", - сообщили волонтеры.

Ранее мы сообщали, что на днях в южной части Великобритании обнаружили мутировавший вид коронавируса.

По данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.