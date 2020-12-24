В России на должность заместителя министра природы региона по охране животного мира назначили кота
Должность получило спасенное на мусорозаводе Ульяновска животное, передает "ТСН".
Кота в мешке обнаружили сортировщики мусора комплекса по обработке твердых коммунальных отходов 21 декабря.
Еще бы немного, и он бы попал в сепаратор.
"Министр природы Ульяновской области Гульнара Рахматулина выступила с инициативой забрать кота в ведомство. Отныне в структуре ведомства введена неофициальная должность заместителя министра природы и циклической экономики региона по охране животного мира", — сообщается на сайте Минприроды Ульяновской области.
В сети уже активно обсуждают такие необычные кадровые перестановки и спасения усатого.
"Зачем такой злой человек? Нет не человек. Недосущество. А спасителю Уважение!", "Михаил спасибо тебе за твою внимательность!", "Какая карьера, однако! Аж целый зам министра! По лице видно, что он уже примерил должность на себя", "Может хоть он порядок наведет", - писали пользователи сети.
Мальчик накопил денег, чтобы купить рыбацкие снасти. Свой улов он продает, а на вырученные деньги покупает животным еду.
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