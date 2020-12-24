Российский телеведущий Максим Галкин уже готовится встречать новогодние праздники вместе со своими детишками

Как сообщает Politeka.net, шоумен выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое семейное фото из замка, где живет вместе с Аллой Пугачевой и наследниками. В преддверии Нового года и Рождества звездная чета поставила в доме елку высотой около двух метров и принялась ее наряжать.

На снимке Максим Галкин взял на руки дочь Лизу и поднес ее к елке, чтобы девочка повесила очередную игрушку. Ведущий наряжен в синие джинсы и синюю рубашку, под которой можно заметить белую футболку. Малышка надела белое платьице с черными полосами и плотные колготки, по выражению лица видно, что она счастлива проводить время с отцом. Рядом стоит сынишка Гарри, который подает елочную игрушку с крылышками. Стоит отметить, что почти весь декор елки выполнен в золотистых и красных тонах.

"Когда я был маленький, у меня была мечта: новенький крутой велосипед 😍 Ребенком я был серьезным, поэтому начал копить деньги на велик и даже собрал нужную сумму... но к тому моменту велосипед уже стоил дороже. Моя мечта не сбылась, и я даже не понял, как так вышло", - поделился Максим Галкин восспоминаниями в описании к фото.

Пользователи соцсети прониклись семейной идиллией знаменитостей и оставили много теплых комментариев:

"Скоро папа на ручки так уже не поднимет)Наслаждайтесь моментом)"; "Аллочки не хватает 💋"; "Когда мы с вами были ребенками, велосипеды ни с того ни с сего не дорожали ))"; "Гарик растёт 💖 Девки держитесь 😂 🤗"; "Усыновить меня, Максим. Хочу к Вам на ручки 💃"; "Какая-то у вас елка перегруженная украшениями"; "Самая красивая и замечательная семья"; "Боже как это мило семейное новогоднее фото❤️ с предшевствующим праздником"; "Такие классные 🥰😍 глядя на эту фотку сразу появляется новогоднее настроения 😊🙂"; "Так выглядит счастье!!!❤"; "Как они быстро растут 😍".

Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.

Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.