Под Днепром ребенок подавился шоколадкой и умер

Подробности несчастного случая приводит "Информатор".

Инцидент произошел 23 декабря, в Петриковке.

Ребенок ел шоколад, перецепился через порог и упал. Кусок шоколада перекрыл верхние дыхательные пути, вследствие чего мальчик задохнулся.

По приезду, врачи уже ничем не могли помощь малышу. В январе ему должно было исполниться два года.

малыш, ребенок, рука, ручка

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Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области годовалая девочка умерла из-за зерна кукурузы.

Зернышко перекрыло годовалому ребенку дыхательные пути и дите задохнулось. Но родные девочки уверены, что потеряли ее из-за медиков, которые не оказали должной помощи.

Врачи в свою очередь рассказывают, что мама с тетей сами не захотели лечить ребенка у них и ушли.

Также мы сообщали, что больная вирусом украинка потеряла ребенка.

В больницу женщина на 25 неделе беременности попала с подозрением на вирус. Спустя 6 дней ее состояние ухудшилось и ее подключили к ИВЛ.

На вентиляции легких она пролежала 16 дней, и за это время врачи констатировали потерю ребенка.