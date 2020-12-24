Под Днепром ребенок подавился шоколадкой и умер
Подробности несчастного случая приводит "Информатор".
Инцидент произошел 23 декабря, в Петриковке.
Ребенок ел шоколад, перецепился через порог и упал. Кусок шоколада перекрыл верхние дыхательные пути, вследствие чего мальчик задохнулся.
По приезду, врачи уже ничем не могли помощь малышу. В январе ему должно было исполниться два года.
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Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области годовалая девочка умерла из-за зерна кукурузы.
Зернышко перекрыло годовалому ребенку дыхательные пути и дите задохнулось. Но родные девочки уверены, что потеряли ее из-за медиков, которые не оказали должной помощи.
Врачи в свою очередь рассказывают, что мама с тетей сами не захотели лечить ребенка у них и ушли.
Также мы сообщали, что больная вирусом украинка потеряла ребенка.
В больницу женщина на 25 неделе беременности попала с подозрением на вирус. Спустя 6 дней ее состояние ухудшилось и ее подключили к ИВЛ.
На вентиляции легких она пролежала 16 дней, и за это время врачи констатировали потерю ребенка.
Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.
Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.
Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.