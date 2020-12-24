Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал, как развлекался на дне рождения сына Леона

Как передает Politeka.net, на официальной странице «1+1» в Инстаграм появились фотографии с праздника. Как известно, Леону исполнилось 5 лет и родители организовали в честь праздника веселое мероприятие.

«Судья шоу @ tanci1plus1 Влад Яма @vladyama_official поделился семейными фото с празднования 5-летия своего сына Леона. На дне рождения были супергерои, мастер-классы и игры для детей. Однако, развлекалась не только дети, но и взрослые», - подписали фото авторы аккаунта.

На снимках было видно, что мальчик счастлив, а устроенный праздник ему очень нравится. Кроме этого, было опубликовано фото, на котором сам Влад Яма попал в мыльную ловушку. Его вызвали поучаствовать в шоу мыльных пузырей и поместили внутрь одного из них.

В комментариях под постом звездной паре оставили массу приятных слов.

«имя необычное», «Классные», «Как мило», «Супер круто», «Супер пара», «Какие хорошенькие», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма до сих пор разбирается с последствиями неудавшегося трюка на шоу "Танці з зірками". Тогда хореограф повредил палец.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное: "Так похож на...".

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