Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показал, как развлекался на дне рождения сына Леона
Как передает Politeka.net, на официальной странице «1+1» в Инстаграм появились фотографии с праздника. Как известно, Леону исполнилось 5 лет и родители организовали в честь праздника веселое мероприятие.
«Судья шоу @ tanci1plus1 Влад Яма @vladyama_official поделился семейными фото с празднования 5-летия своего сына Леона. На дне рождения были супергерои, мастер-классы и игры для детей. Однако, развлекалась не только дети, но и взрослые», - подписали фото авторы аккаунта.
На снимках было видно, что мальчик счастлив, а устроенный праздник ему очень нравится. Кроме этого, было опубликовано фото, на котором сам Влад Яма попал в мыльную ловушку. Его вызвали поучаствовать в шоу мыльных пузырей и поместили внутрь одного из них.
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В комментариях под постом звездной паре оставили массу приятных слов.
«имя необычное», «Классные», «Как мило», «Супер круто», «Супер пара», «Какие хорошенькие», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал редкое фото с родителями, сходство невероятное: "Так похож на...".
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