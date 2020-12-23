Дружина танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями знає, як дивувати оточуючих
Спекотні кадри в своєму Instagram опублікував танцов і хореограф.
Так, Влад Яма похвалився перед підписниками, як його скромна дружина Лілія в компанії з подружкою влаштували спекотні танці з елементами тверку.
Більш того, на відеоролику можна побачити, як Лілія Яма, забувши про сором, скинула з себе кофту і спокусливо танцювала в одних штанях і ліфчику кислотного кольору.
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"Коли твоя дружина - ще та запальничка. Обожнюю! Вийшло дуже стильно, а головне-сміливо!",- емоційно підписав Влад Яма відео, на якому його кохана Лілія "довела до екстазу".
Спокусливі танці від Лілії ями припали шанувальникам до душі, через що вони завалили зірок лайками і захопленими коментарями.
"Нічого собі, красуня!", "Ось так і Ліля", "обожнюю коли Ліля танцює, її очі всі говорять і руху тіла доводять , як вона кайфут в процесі", "Ваша дружина це ваша гордість, ну і синочок, який дуже на вас схожий", "Ось це Лілічка запалює! Крутишка ! Прямо кайфує сама і ми з нею! Красуня ! Частіше потрібно викладати такі відосики", - написали вони в коментарях.
Раніше ми розповідали, що Влад Яма отримав травму на" Танцях з зірками " під час номера з Юлією Саніною та Дмитром Жуком Яма.
У танці була підтримка, коли один партнер підкидав партнерку над головою, а другий ловив. Неприємність трапилася в той момент, коли Яма невдало зловив Саніну. Хореограф почув хрускіт в кисті, потім відчув сильний біль і зрозумів, що справи погані.
Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" показав рідкісне фото з батьками, схожість неймовірна.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма "заспівав"з Кіркоровим після його скандальної витівки з Поляковою, фото.
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" відверто зізнався, що зводить його з розуму.